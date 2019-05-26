4,7 milyarda 1 ihtimal gerçek oldu

Polonya'da bir kadın, altı bebek dünyaya getirdi.

Tarihi doğum, ülkenin güneyindeki Krakow şehrinde gerçekleşti.

Halihazırda 2 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Klaudia Marzec, ikinci doğumunyla tarihe geçti.

Dördü kız, ikisi erkek olan bebekler 29 haftalık doğdu.

Krakow Üniversite Hastanesi'nde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı.

Doğum öncesi yapılan kontrollerde beş bebek bekleniyordu.

Doğum esnasında altıncı bebeğin tespiti hem anne hem de doğum ekibi için büyük sürpriz oldu.

Bebeklerin ağırlıkları 890 gram ile 1 kilo 300 gram arasında değişiyor.

Altızların hastaneden en erken iki ay sonra çıkması bekleniyor.

Polonya tarihinde bir ilk olan doğum, ülkede büyük yankı buldu.

Tüm ülkeden aileye tebrik ve yardım teklifi yağdı.

Bebek bezi firmaları, mama ve oyuncak şirketleri başta olmak üzere birçok firma ve kişi yardım için sıraya girdi.

Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Tymon ve Filip adı verilen bebeklere Krakow Spor Kulübü ömür boyu maçlara ücretsiz giriş kartı hediye etti.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, altız doğumuna dünyada ender olarak rastlandığını söylüyor.

Doktorlar, istatistiklere göre altız doğurma ihtimalinin 4,7 milyarda bir olduğunu belirtiyor.