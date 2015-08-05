40 bin turist yanardağ mağduru oldu

Endonezyada yaklaşık bir aydır aktif olan Raung yanardağının bugün tekrar kül püskürtmeye başlaması üzerine turistik Bali adasındaki havalimanında uçak seferleri yine durduruldu. Geçen ay faaliyete geçen...

Endonezyada yaklaşık bir aydır aktif olan Raung yanardağının bugün tekrar kül püskürtmeye başlaması üzerine turistik Bali adasındaki havalimanında uçak seferleri yine durduruldu.



Geçen ay faaliyete geçen Doğu Java bölgesindeki yanardağdan püsküren küller nedeniyle iki hafta önce yaklaşık 250 uçak seferi iptal edilmiş, tatilini tamamlayan binlerce turist günlerce ülkelerine dönememişti.



İki haftadır normal seyreden uçak seferleri, atmosfere yayılan küller nedeniyle yeniden iptal edildi. Yanardağdan püsküren küllerin yerden 3-4 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçakların görüş mesafesini düşürdüğü belirtildi.



Endonezya Turizm Bakanı Arief Yahya, seferlerin iptalinin büyük maddi zarara sebep olduğunu söyledi. Yahya, Hafta içi her gün yaklaşık 10 bin turist, hafta sonu ise yaklaşık 15 bin turist Baliye gelemiyor. Uçak seferlerinin iptal olması Balideki havalimanını günlük 40 bin dolar zarara uğratıyor dedi.



Yahya, uçuşları iptal edilen yaklaşık 41 bin turistin havalimanında bekletildiğini bildirdi.



Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezyada 120den fazla aktif volkan bulunuyor.



AA