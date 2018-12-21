4 Ferrari'ye birden çarpan adam için yardım kampanyası

Tayvan'da park halindeki 4 Ferrari'ye çarparak yaklaşık 550 bin dolarlık hasara neden olan bir adam için yardım kampanyası başlatıldı.

Tayvan'da 20 yaşındaki Lin Chin-hsiang park halindeki 4 Ferrari'ye çarptı. Yaklaşık 550 bin dolarlık hasarın oluştuğu kazanın sosyal medyada duyulmasının ardından genç adama masraflar için yardım teklifleri geldi. Kaza, bir kağıt firmasının teslimat işlerini yapan aynı zamanda da geceleri restoranda garson olarak çalışan Lin Chin'in sabaha karşı teslimat işi için yola çıktığı sırada direksiyon başında uyuyakalması sonucu gerçekleşti. Genç adamın mevcut geliriyle kaza masraflarını ödemesi için 28 yıl boyunca çalışması gerektiği kaydedildi. Kazanın duyulmasının ardından Ferrari sahiplerine zaten zorlu koşullarda hayatını sürdürmeye çalışan Lin Chin'i affetme çağrısı yapıldı. Yardımseverler Tayvanlı adam için sosyal medyada kampanya başlattı.