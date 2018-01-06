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3,9 Milyon Dolara bekaretini sattı

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3,9 Milyon Dolara bekaretini sattı
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Giselle isimli genç model, eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardı. Giselle, hayatında hiçbir şeyi bu kadar fazla istemediğini söyledi ve bekâreti için 3.9 milyon dolar ödemeyi kabul eden Abu Dabili milyoner iş adamıyla telefonda görüştüğünü ifade etti.

RUS POLİTİKACI DA TEKLİF ETMİŞ

Giselle'in bekareti için teklif verenler arasında Rus bir politikacının da bulunduğu aktarıldı. Genç model, bekaretinin bu kadar yüksek bir fiyata ulaşabileceğini tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.


DÜNYAYI GEZECEKMİŞ

Cinderella Escort' adlı internet sitesinden bekaretini satan Giselle, kazandığı parayla dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planlıyor.


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