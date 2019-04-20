Dünyaca ünlü manken; organik cilt bakım bakım ürünleri satan Kora Organics'in kurucusu, Treasure Yourself (Kendine Değer Ver) kitabının yazarı, 3. çocuğunu bekleyen heyecanlı bir anne, Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in eşi... Bunlar Miranda Kerr'in hayatı anlatmak için kullanabileceğimiz başlıklardan sadece bazıları. İşte 36. doğum gününde dünden bugüne Miranda Kerr...

Miranda Kerr, 20 Nisan 1983 tarihinde Avustralya, Sidney'de dünyaya geldi. Evin ikinci kız çocuğu olan Kerr'in çocukluk yılları Gunnedah adlı küçük bir kasabada geçti.



Katolik okulunda okuyan Kerr, 13 yaşındayken Dolly adlı gençlik magazin dergisinin düzenlediği kapak yüzü yarışmasında birinci oldu.



Melbourne Chadwick ajansıyla imzaladığı mankenlik sözleşmesiyle birlikte eğitimine devam etti.



Miranda'nın kariyeri fotoğrafçı Erick Seban-Meyer Ober Jeans Paris tarafından gerçekleştirilen bir reklam kampanyası ile başlamış oldu. Kısa süre sonra Avustralya Portmans mağazalar zincirinin TV reklamlarında boy gösterdi.



Daha sonra da Avustralya ve Yeni Zelanda'daki moda dergilerinin kapaklarını süslemeye başdı.



2004'te New York City’e taşınıp, Next ajansıyla anlaşma imzalaması hayatını değiştirdi. Baby Phat, Lisa Ho, Voodoo Dolls, Levi's, Bettina Liano, Nicola Finetti, L.A.M.B, Heatherette, Betsey Johnson, Trelise Cooper, Jets, John Richmond, Blumarine Swimwear, Seafolly Swimwear, Victoria's Secret, Anna Molinari, Roberto Cavalli, Enrico Coveri, Arden B, Cia Maritima, Amuleti J gibi markalara mankenlik yaptı.



2006 Maybelline ile anlaşmasından sonra Miranda Kerr Victoria’s Secret defilelerine katılan ilk Avustralyalı manken olur.



Avustralya'da 2009 yılında Kora Organics adlı bir kozmetik şirketi kurarak iş dünyasına adım attı.



23 Temmuz 2010 yılında Orlando Bloom ile evlendi. 6 Ocak 2011'de ilk çocuğu Flynn Christopher Bloom'u dünyaya geldi. Ancak ünlü çiftin evliliklerini Ekim 2013'te bitirmeye karar verdi.

2011 Victoria's Secret Fashion Show'da 2.5 milyon dolarlık fantezi sutyeni taşıdı.

2013 yılının Nisan ayında ictoria's Secret ile yollarını ayırdı ve iş kadınlığına soyundu.





Kazandığı tüm parayı şirketi Kora Organics'e yatıran Kerr "Bu markanın sadece yüzü değilim; markanın altında yatan fikir benim, konsept benim, o benim bebeğim" dedi.



Orlando Bloom'dan boşanmasından sonra Mart 2014'te GQ Dergisi'ne yaptığı açıklamada, biseksüel ilişkiler yaşamak istediğini söyledi.



Dergiye verdiği demeçte, "Hem kadınları hem erkekleri beğeniyorum. Keşfetmek istiyorum, asla asla demeyin" şeklinde konuştu.



Cildine önem verdiğini söyleyen Kerr, kendi içinde ürünleri için de iyileştirme özelliğini keşfettiği Noni meyvesini tercih ediyor. Kerr'e göre bu meyve cildi yumuşatışor, besliyor ve aydınlatıyor.



2017'nin mayıs ayında 45 davetlinin katıldığı küçük ve samimi bir törenle

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlendi.



Kısa bir süre sonra aralarında 8 yaş fark olan çiftin, Hart ismini verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi.



İkinci oğlu Hart'ı dünyaya gelmesinden sonra modelliği bıraktığı düşünülen Miranda Kerr "Hâlâ modelliğe devam ediyorum ancak önceliğim şirketim ve ailem" diyerek iddiaları yalanladı.





"Eşim her sabah 05.30'da uyanır, ben de onunla birlikte mecburen kalkarım" diyen Kerr, günlük hayatını şu sözlerle özetliyor:

"06.00'da Flynn'i uyandırıp onu okula hazırlarım. Sonra birlikte kahvaltı yaparız. Genellikle biraz ekmek, avokado ve elma suyuyla güne başlarım. Ofisim, Flynn'in okulunun köşesinde olduğu için onu bıraktıktan sonra iş yerime geçebiliyorum"



Anne olmadan önce haftanın altı günü çalışan Kerr artık sadece programıma uyan çekimlere katılıyor. Akşamları erken yatıyor. En az yedi-sekiz saat uyuyor.

Eski Victoria's Secret modeli, şimdilerde ise naturel cilt bakım ve makyaj markası Kora Orgaics'in kurucusu Miranda Kerr geçtiğimiz günlerde 3. çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

