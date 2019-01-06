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278 kg Orkinos’a 16 milyon TL verdi

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Tokyo'daki balık pazarında yapılan açık artırmada, 278 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli orkinos, 3.1 milyon dolara satıldı

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278 kg Orkinos’a 16 milyon TL verdi
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki yeni balık pazarında yapılan 2019'un ilk açık artırmasında rekor kırıldı. Yaklaşık 278 kilogram ağırlığındaki, bir tür ton balığı olan mavi yüzgeçli orkinos 3,1 milyon dolara (yaklaşık 16 milyon Türk lirası) alıcı buldu.

Balığı satın alan sushi restoranı sahibi Kiyoshi Kimura, "İyi bir balık aldım. Fiyat kafamdakinden biraz yüksek ama müşterilerimize bu mükemmel balığı yedirmek istiyorum" dedi.

Bir önceki rekorun da sahibi olan Kimura, 2013 yılındaki açık artırmada bir balığa 1,4 milyon dolar ödemişti.

Rekor fiyatla satın alınan mavi yüzgeçli orkinos, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) tehlike altında bulunan türler listesinde yer alıyor.

Normal bir günde benzer boyutlardaki bir ton balığının 60 bin dolar civarında bir bedelle alıcı bulduğunu belirten BBC'nin Tokyo muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, fiyatta rekor kırılmasının temel olarak iki nedeni olduğunu söyledi.

Wingfield-Hayes, bunlardan ilkini Kimura'nın ve sahibi olduğu sushi restoran zincirinin reklam yapmak amacıyla bu tarz etkinlikleri kullandığına dikkat çekti.

İkincisinin ise büyük Pasifik mavi yüzgeçli orkinos balığının artık zor bulunan bir türe dönüşmesi olduğunu belirtti.

Wingfield-Hayes, "2018 yılında Japonya açıklarında tutulan bu tür balıkların sayısında çok ciddi bir azalma oldu ve geçen yılın ortalarından bu yana Tokyo'da bu balığın fiyatı yüzde 40'tan fazla artış gösterdi" dedi.

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