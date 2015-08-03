Dünya Haberleri  27 Müslüman Kardeş artık özgür haberi Mısırda 2013 yılında Giza semtinde bir polis merkezini bastıkları iddiasıyla yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 27 kişinin beraat ettiği bildirildi. AA...

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Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesinde 2013 yılında darbe karşıtı gösteriler sırasında Osim polis merkezini basmak suçlamasıyla yargılanan, aralarından İhvan'ın üst düzey yetkililerinden Mahmud Amir'in de olduğu 27 kişinin duruşması görüldü.

Ekim semtindeki Emniyet Merkez Karargahı'ndaki duruşmada mahkeme, sanıkların beraatine hükmetti.

Kuzey Giza Başsavcısı Ahmed el-Bakli, 2013 yılında ordunun yönetime el koymasının ardından düzenlenen protesto gösterileri ve çıkan olayların akabinde "Osim'deki polis merkezini basmak, terörist bir gruba üye olmak, şiddete teşvik, savaşçı örgütlere silah yardımı yapmak" suçlamalarıyla, darbe karşıtı 27 kişiyi mahkemeye sevk edilmesine karar vermişti.

Öte yandan, Ağustos 2013'te Ramses Meydanı yakınındaki Fetih Camisi ve El-Ezbekiye Polis Karakolunda meydana gelen olaylara karışmakla suçlanan 494 kişinin yargılandığı ve kamuoyunda "Fetih Camisi olayları" olarak bilinen davanın duruşması Kahire Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıklardan ikisinin katılmadığı duruşmada savunma heyetinin birkaç tanığın dinlenilmesini talep etmesi üzerine duruşma 4 Ekim'e ertelendi.

Suikast sonucu hayatını kaybeden Mısır eski Başsavcısı Hişam Berakat, Ağustos 2013'te Ramses Meydanı yakınındaki Fetih Camisi ve El-Ezbekiye Polis Karakolunda meydana gelen ve 210 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili, "şiddete teşvik, adam öldürme, polise saldırı, kurum ve kuruluşları ateşe vermek" suçlamalarıyla 494 sanığı, Kahire Ceza Mahkemesine sevk etmişti.

Darbe karşıtı gösterilerin merkezindeki Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki halka ateş açarak ve zor kullanarak kanlı şekilde tahliyesini protesto eden yüzlerce kişi, 16 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinden kaçarak Ramses bölgesi yakınındaki Fetih Camisi'ne sığınmış, camiyi boşaltan güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.