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25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda kazandı

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ABD’de bir kişi, 25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda 344 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandı. 8, 12, 13, 19, 27 ve 4 sayılarını oynayan emekli erkek, 687 milyon dolarlık toplam ikramiyeyi bir kadınla paylaştı

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25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda kazandı
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ABD'nin New York kentinde 25 yıldır lotoda her hafta aynı sayıları oynayan bir adam, 343 milyon 900 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Robert Bailey adlı 67 yaşındaki talihli, 27 Ekim çekilişinde Powerball lotosunda 8, 12, 13, 19, 27 ve 4'ü işaretleyerek New York'ta piyango tarihindeki en çok parayı kazanan kişi oldu.

Bailey'nin eline vergiler düşüldükten sonra 125 milyon dolar geçti.

ABD Posta Hizmetleri'nde 41 yıl makine operatörü olarak çalıştıktan sonra 2009'da emekli olan Bailey, çekilişte 687 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi Iowa eyaletinden 51 yaşındaki bir kadınla paylaştı.

'ANNEME EV ALACAĞIM'

Bailey, kazandığı parayla annesine küçük bir arazisi olan bir ev satın alacağını, seyahat edeceğini ve "iyi yatırımlar" yapacağını belirterek "Belki egzotik bir şeyler de yaparım. Hayatımda Las Vegas'a hiç gitmedim" dedi.

Powerball lotosunda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292,201,338'de 1.

New York Üniversitesi'nden istatistik profesörü Aaron Tenenbein, 25 yıldır aynı numaraları oynadığı için kağıt üzerinde bu olasılığın 115,385'e düştüğünü belirterek "Ama aynı sayıları oynamanız aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani tamamen şans" dedi.

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