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24 yaşında milyarder oldu

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24 yaşındaki genç girişimci, üç yıl önce kurduğu iş sayesinde şimdiden servet sahibi olmayı başardı

24 yaşında milyarder oldu

24 yaşındaki genç girişimci, üç yıl önce kurduğu iş sayesinde şimdiden servet sahibi olmayı başardı. Lüks yaşantısını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen girişimcinin ünü dünyaya ulaştı.

Adam Jordan, daha 25'ine gelmeden pek çok kişinin hayalini bile kuramadığı bir servetin sahibi olmayı başardı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelen Adam Jordan, henüz 24 yaşında olmasına rağmen 300 bin sterlinden (2 milyon 200 bin sterlin) fazla servete sahip.

Villalar, milyonlar değerindeki lüks otomobiller, Hollywood'un gözde mekanlarında bitmek bilmeyen partiler... Adam'ın hayat tarzı bunların hepsini kapsıyor.

Instagram'da moda alanında iş kuran girişimci, ünlü şirketlere sosyal medya hesaplarını nasıl kullanmaları gerektiğini söylüyor ve onlara danışmanlık hizmeti veriyor. SocialKick adlı bu şirket sayesinde, sosyal medya alanında milyonlara ulaşan şirketler, markalarını daha da büyütmeyi başarıyor.

Adam, "Sabahları istediğim saatte uyanabilmek, insanların bana söylediği şeyi yapmak zorunda olmamak, istediğim zaman dilediğim yere gidebilmek ve dünyayı gezebilmek...

Benim için sahip olunacak en büyük şey bu. Hiçbir obje ya da materyal değil. Önemli olan özgürlük" diyor.

"Henüz 25 yaşıma gelmeden inanılmaz deneyimlerim oldu. Çöllerde lüks otomiller sürdüm, Hollywood tepelerinde ünlülerle partilere katıldım. Bunlar harika duygular" diyen Adam, sahip olduğu şeyler arasında en değer verdiklerini ise şöyle açıklıyor.

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