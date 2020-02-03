23 Ocak'ta inşasına başlandı, 10 günde tamamlandı

Çin'de ortaya çıkan öldürücü virüs salgını sonrası hastaneler yetersiz kalınca Pekin yönetimi 2 yeni hastane yapacağını duyurmuştu. O hastanelerden birisi yalnızca 10 gün içinde tamamlandı.

Çin'in Wuhan kentinde Corona virüsü salgını nedeniyle binlerce kişi hastanelere başvurunca mevcut hastaneler talebe cevap veremedi.

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Hastaneler önünde uzun kuyruklar oluştu, bazı hastalar hastane kapısından içeri bile giremedi. Pekin hükümeti bu durumu çözmek çok hızlı bir şekilde 2 hastane yapılacağını duyurdu.

Hastanelerden 1000 yataklı olanı 10 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlandı ve Çin ordusuna teslim edildi.

25 bin metrekare alana yayılan hastanede Çin Silahlı Kuvvetleri‘ne bağlı yaklaşık 1400 kişilik tıbbi personel görev yapacak.

Hastanede kullanılacak yaklaşık 58 ton tıbbi malzeme ile 800 sağlık personeli 8 uçakla Wuhan'a ulaştı. Çin medyası ikinci hastanenin Çarşamba günü açılacağını belirtiyor.