banner411
banner69
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
330 0
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
97 0
 
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
23 0
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
117 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
51 0
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
41 0
KTSYD’nin 37. yıl gururu
KTSYD’nin 37. yıl gururu
36 0
banner460

202 yıllık ABD devi iflas etti

banner27

Corona virüs salgını 202 yıllık ABD şirketini iflasa götürdü. Birçok ABD Başkanı'nı giydirmesiyle bilinen Brooks Brothers şirketi, iflas koruma başvurusu yaptı.

202 yıllık ABD devi iflas etti

 

Dünyayı etkileyen corona virüs salgını ABD'nin 202 yıllık perakende şirketi Brooks Brothers'a da darbe vurdu.

Salgın sürecinde mayıs ayında 20 milyon dolar borçlanan şirket, mahkemeye başvurup iflas koruma talebinde bulundu.

"COVİD-19 YIKICI ETKİ YARATTI"

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçen yıl boyunca Brooks Borthers yönetimi ve finansal ve hukuki danışmaları şirketin geleceği için satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirmektedir. Bu süreçte Covid-19 işlerimiz üzerinde yıkıcı etkiye sahip oldu" denildi.

ABD BAŞKANLARINI GİYDİRDİ

1818'de kurulan Brooks Brothers, aralarında John F. Kennedy ve Barack Obama'nın da olduğu birçok ABD Başkanı'nın yanı sıra pek çok üst düzey yöneticiyi giydirmesiyle biliniyor.

Şirket geçen yıl 991 milyon dolarlık ciro yaparken, bu rakamın yüzde 20'si internetten gerçekleşmişti.

500'DEN FAZLA MAĞAZASI VAR

Küresel çapta 500'den fazla mağazası olan şirkette 4 binden fazla kişi çalışıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.