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2019 Venezuela Güzeli seçildi

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2019 Venezuela Güzeli Thalia Olvino oldu. Mis Venezuela yarışmasında bu yıl ilk kez, önceden alınan karar gereği yarışmacıların vücut ölçüleri paylaşılmadı

2019 Venezuela Güzeli seçildi
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Kainat ve dünya güzellik yarışmalarında çıkardığı birincilerle ünlü olan Venezuela, bu yılın kraliçesini seçti.

Başkent Caracas'ta yapılan yarışmada 19 yaşındaki Thalia Olvino birinci oldu.

19 Mayıs 1999 doğumlu, 181 cm boyundaki kraliçe, tacını Miss Venezuela 2018 Güzeli Isabella Rodriguez'den devraldı.

Universidad Tecnológica del Centro'da İşletme ve İdari Bilimler bölümü öğrencisi olan Olvino, İtalyan kökenli Venezuelalı bir ailenin kızı.

Bu yıl Venezuela Güzellik Yarışması'nda ilk kez yarışmacıların vücut ölçüleri paylaşılmadı.

Bu kararla yarışmacıların dış görünüşlerine değil, zeka ve kültürel birikimlerinde de odaklanılması amaçlandı.

Venezuela’da 1952’den beri yapılan güzellik yarışmalarında her zaman yarışmacıların ölçüleri izleyiciye aktarıldı. Organizatörler her zaman göğüs 90 cm, bel 60 cm ve kalça 90 cm ölçülerini en uygun oranlar olarak destekledi.

Şimdi, bu yeni önlemin olumlu bir vücut imajını teşvik edeceğini ve bir kadının vücudunun nasıl görünmesi gerektiği konusunda idealist şekilcilikle mücadeleye yardım edeceğini umuyorlar.

Eski Venezuela Güzeli ve organizasyon sözcüsü Gabriela Isler, yeni karar sonrası, “Bir kadının güzelliği 90-60-90 değildir. Hiçbirinin yeteneği bununla ölçülemez” dedi.

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