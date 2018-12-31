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2019'a ilk merhaba Yeni Zelanda'dan

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2019'a ilk merhaba Yeni Zelanda'dan
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2019'a doğru "geri sayım" sürerken, dünya genelinde son hazırlıklar yapılıyor. 2019'a "merhaba" diyen "ilk ülke" ise Yeni Zelanda oldu.

  • Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde havai fişek gösterileri düzenlendi. Yeni Zelanda'dan iki saat sonra ise, Avustralya 2019'a girecek. Bu ülkede kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi Sydney limanı olacak.

  • Türkiye saatiyle 18.00'de Güney Kore, 19.00'da ise Hong Kong ve Tayvan 2019 ile tanışacak. Hong Kong'daki kutlamaların adresi ise, Viktoria limanı olacak.

  • İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayanlar, Türkiye saatıyle 03:00'te, New York'takiler ise 08:00'de yeni yıla girecek.

  • Times meydanında her yıl olduğu gibi coşkulu kutlamalar düzenlenmesi bekleniyor.

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