2019'a ilk merhaba Yeni Zelanda'dan

2019'a doğru "geri sayım" sürerken, dünya genelinde son hazırlıklar yapılıyor. 2019'a "merhaba" diyen "ilk ülke" ise Yeni Zelanda oldu.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde havai fişek gösterileri düzenlendi. Yeni Zelanda'dan iki saat sonra ise, Avustralya 2019'a girecek. Bu ülkede kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi Sydney limanı olacak.

Türkiye saatiyle 18.00'de Güney Kore, 19.00'da ise Hong Kong ve Tayvan 2019 ile tanışacak. Hong Kong'daki kutlamaların adresi ise, Viktoria limanı olacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayanlar, Türkiye saatıyle 03:00'te, New York'takiler ise 08:00'de yeni yıla girecek.