20 yılla mı yargılanacak?

İsrail polisinin taş attığı gerekçesiyle 8 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı bildirildi. İsrail emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Filistinli çocuğu gözaltına...

İsrail polisinin taş attığı gerekçesiyle 8 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Filistinli çocuğu gözaltına alarak, işlem yapılması için ailesini polis merkezine çağırdı.



İsrail parlamentosu Knessette taş atan Filistinlilerin 20 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını öngören bir yasa tasarısının onaylandığı belirtilmişti.





Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre İsrail hapishanelerinde şu anda 18 yaşından küçük 250 kişi bulunuyor. İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüste sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

AA





