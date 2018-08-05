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20 bin dolarlık peruk çalındı

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Silahlı soyguncular, girdikleri dükkandan 200 kilo ağırlığındaki ham saçı alarak kaçtı

20 bin dolarlık peruk çalındı
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Hindistan'da girdikleri dükkanda kendilerini müşteri  gibi gösteren silahlı 3 soyguncu, toplam değeri 20 bin dolardan fazla peruk ve  ham saçı çaldı. 

Polis, başkent Yeni Delhi'de bir dükkana giren 3 hırsızın, toplam  değeri 20 bin dolardan fazla olan, toplamda 200 kilogram ağırlığındaki peruk ile  peruk, çıt çıt ve takma saç yapımında kullanılan ham saçları alarak kaçtığını  belirtti.

The Indian Express, gazetesine konuşan dükkan sahibi Jahangir Hussain, "İnsanlar perukların ucuz olduğunu sanıyor ama bir servete mal oluyorlar" dedi.

Maddi kaybının büyük olduğunu vurgulayan Hussain, geçen ay saçları  satın almak için 17 bin dolardan fazla borçlandığını söyledi.

Hindistan'da büyük bir sektör olan peruk ve takma saç ihracatının,  yıllık karının 300 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

Bu saçların kaynağını, genellikle ruhlarını arındırmak için  Hindistan'ın çeşitli bölgelerindeki tapınaklarda saçlarını kazıtan Hindu kadınlar  oluşturuyor.

Tapınakların bu işten her yıl milyonlarca dolar kazandığı ifade  edilirken, sektörün büyüklüğü nedeniyle Hindistan'daki birçok tapınağın  sözleşmeyle çalıştığı biliniyor.

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