2 ülke savaşın eşiğinde! İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü 2'si pilot 3 kişi öldü. Bu gelişmenin ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. 'Global Firepower' isimli internet sitesi iki ülkenin askeri güçlerini kıyaslayan bir rapor yayınladı. İşte söz konusu sitede yer alan verilere göre, Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri...
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En güçlü ordular sıralamasında Pakistan 17'nci sırada yer alıyor. Hindistan ordusu ise listenin 4'üncü sırasında.
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Pakistan'ın aktif askeri personel sayısı: 637 bin
Hindistan'ın aktif askeri personel sayısı: 1 milyon 362 bin 500
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Pakistan Hava Kuvvetleri: 1281 araca sahip
Hindistan Hava Kuvvetleri: 2185 araca sahip
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Pakistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 2182
Hindistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 4426
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Pakistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 2604
Hindistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 3147
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Pakistan Donanması: 197 araca sahip
Hindistan donanması: 295 araca sahip
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Pakistan'ın askeri bütçesi: 7 milyar dolar
Hindistan'ın askeri bütçesi: 47 milyar dolar
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Pakistan'ın dolar rezervi: 20 milyar dolar
Hindistan'ın dolar rezervi: 407.2 milyar dolar
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
'Global Firepower' isimli internet sitesi geçtiğimiz aylarda en güçlü orduları sıralamıştı.
Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.
İşte o liste...
40. Romanya
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39. Özbekistan
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38. Hollanda
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37. Arjantin
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36. Norveç
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35. Myanmar
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34. İsviçre
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33. Güney Afrika
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32. Meksika
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31. İsveç
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30. Çek Cumhuriyeti
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29. Ukrayna
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28. Yunanistan
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27. Tayland
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26. Suudi Arabistan
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25. Kanada
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24. Tayvan
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23. Cezayir
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22. Polonya
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21. Avustralya
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20. Vietnam
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19. İspanya
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18. Kuzey Kore
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17. Pakistan
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16. İsrail
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15. Endonezya
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14. Brezilya
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13. İran
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12. Mısır
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11. İtalya
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10. Almanya
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9. Türkiye
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8. Japonya
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7. Güney Kore
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6. İngiltere
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5. Fransa
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4. Hindistan
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3. Çin
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2. Rusya
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1. ABD