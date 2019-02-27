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2 ülke savaşın eşiğinde! İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

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2 ülke savaşın eşiğinde! İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri
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Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü 2'si pilot 3 kişi öldü. Bu gelişmenin ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. 'Global Firepower' isimli internet sitesi iki ülkenin askeri güçlerini kıyaslayan bir rapor yayınladı. İşte söz konusu sitede yer alan verilere göre, Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri...

  • En güçlü ordular sıralamasında Pakistan 17'nci sırada yer alıyor. Hindistan ordusu ise listenin 4'üncü sırasında.

  • Pakistan'ın aktif askeri personel sayısı: 637 bin

    Hindistan'ın aktif askeri personel sayısı: 1 milyon 362 bin 500

  • Pakistan Hava Kuvvetleri: 1281 araca sahip

    Hindistan Hava Kuvvetleri: 2185 araca sahip

  • Pakistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 2182

    Hindistan'ın sahip olduğu tank sayısı: 4426

  • Pakistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 2604

    Hindistan'ın sahip olduğu zırhlı araç sayısı: 3147

  • Pakistan Donanması: 197 araca sahip

    Hindistan donanması: 295 araca sahip

  • Pakistan'ın askeri bütçesi: 7 milyar dolar

    Hindistan'ın askeri bütçesi: 47 milyar dolar

  • Pakistan'ın dolar rezervi: 20 milyar dolar

    Hindistan'ın dolar rezervi: 407.2 milyar dolar

  • DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)

    DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)

    'Global Firepower' isimli internet sitesi geçtiğimiz aylarda en güçlü orduları sıralamıştı.

    Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.

    İşte o liste...

    40. Romanya

  • 39. Özbekistan

  • 38. Hollanda

  • 37. Arjantin

  • 36. Norveç

  • 35. Myanmar

  • 34. İsviçre

  • 33. Güney Afrika

  • 32. Meksika

  • 31. İsveç

  • 30. Çek Cumhuriyeti

  • 29. Ukrayna

  • 28. Yunanistan

  • 27. Tayland

  • 26. Suudi Arabistan

  • 25. Kanada

  • 24. Tayvan

  • 23. Cezayir

  • 22. Polonya

  • 21. Avustralya

  • 20. Vietnam

  • 19. İspanya

  • 18. Kuzey Kore

  • 17. Pakistan

  • 16. İsrail

  • 15. Endonezya

  • 14. Brezilya

  • 13. İran

  • 12. Mısır

  • 11. İtalya

  • 10. Almanya

  • 9. Türkiye

  • 8. Japonya

  • 7. Güney Kore

  • 6. İngiltere

  • 5. Fransa

  • 4. Hindistan

  • 3. Çin

  • 2. Rusya

  • 1. ABD

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