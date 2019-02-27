2 ülke savaşın eşiğinde! İşte Pakistan ve Hindistan'ın askeri güçleri

Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdü 2'si pilot 3 kişi öldü. Bu gelişmenin ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. 'Global Firepower' isimli internet sitesi iki ülkenin askeri güçlerini kıyaslayan bir rapor yayınladı. İşte söz konusu sitede yer alan verilere göre, Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri...