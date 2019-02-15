2 saatliğine kiraladığı Eskort kıza evini taşıttı

Japonlar, dünyada teknolojik açıdan üstünlüklerini kanıtlamış durumdalar ve sanıyoruz bunu da keskin zekalarına borçlular. Birçok ilginç geleneğe sahip olan Japonlar, bu geleneklerine sıkı sıkıya da bağlılar. Aslında bu kadar geleneklerine bağlı ve bazı batıl inançlara sahip olup bu denli gelişmeye imza atılması da aklımızı karıştırmıyor değil. Dönüp biraz kendimize baktığımızda Japonların aksi bir yönde hareket ettiğimizi anlayabiliriz zira.

Belki teknolojik bir işe imza atmadı ancak şimdi bahsedeceğimiz hikaye bir kez daha Japonların keskin zekasını ortaya koyuyor, diyebiliriz. Japonya’da bir kadın eskort, 2 saatlik hizmet talebinde bulunan adamın kendisinden bazı olağandışı şeyler istediğini anlattı. Peki, 2 saatlik eskort servisinden bahsettiğimizde ilk olarak aklınıza gelen nedir? Hayır! Düşündüğünüz gibi değil, adam hiçbir sapıklık yapmadı aslında oldukça zeki bir işe imza attı. Adamın evini taşımak için yardıma ihtiyacı vardı, o da bunun için bir kadın eskort kiraladı. Bizler için şaşırtıcı bir haber ancak bir de kiralanan eskort kadın açısından düşünün! Kadın süslendi püslendi, güzelce giyindi ve adamın evine gitti. Eve ulaştığında aslında bambaşka bir şey için istendiğini anladı. Kiralanan eskort kadın, güzel bir şekilde giyinmişti ve 2 saat boyunca paketleme yapmak zorunda kaldı. Japonya’da Miyuna adındaki kadın için bir adam tarafından 2 saatlik bir eskort kiralama talebi geldi. Eskort Miyuna, farklı bir şey düşünmemişti ve rutin şekilde hazırlanarak adamın evine gitti. Eve geldiğinde adam ona, evini taşıdığını ve paketleme konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadın işi gereği çaresizce adama yardım etti ve daha sonra yaşadıklarını Twitter’da paylaştı. Hatta diğer kadın eskortlara, daha önce böyle bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadıklarını bile sordu. Miyuna Twitter’da “Benden başkası, evine iki saatlik bir hizmet isteyip aslında evini taşıması için yardıma ihtiyaç duyan bir müşteri ile karşılaştı mı?” dedi. Muhtemelen birçoğumuz diğer eskort kadınların da böyle bir şey yaşayabileceğini düşünmemişizdir. Ancak Miyuna’nın sorusuna benzer cevapların gelmesi olayı daha da ilginç bir hale getirdi. Eskor kadınlar, ev taşımak için yardım isteyen müşterilerle ilgili deneyimlerini paylaştı. Bir kadın eskort, bir keresinde bir erkeğin 3 saatlik hizmet istediğini ve aynı zamanda eşyalarını paketlemek için yardım istediğini yazdı. Sonrasında evi biraz daha toparlamak için zaman olduğunu ve kendisine bir yemek ısmarladığını yazdı. Düşünüldüğünde Japonya’da ev taşıma hizmetleri, eskort hizmetlerinden daha pahalıya patlıyor olabilir. Bu noktada Miyuna’nın müşterisi işin matematiğini doğru bir şekilde yapmıştı ve taşıyıcı kiralamak yerine eskort bir kadının bu iş için daha uygun fiyatlı olduğuna karar verdi. Ev temizliği ve taşıma işleri dışında başka bir eskorttan yaralı bir adamı beslemesinin istendiği hikayeler de var. Bu olay ortaya çıktıktan sonra sanıyoruz eskort hizmetlerinin artışında farklı tarifeler belirlenebilir ya da bu konuda bazı önlemler alınabilir.