banner411
banner69
Güney’de alt yapı ligleri iptal
Güney’de alt yapı ligleri iptal
31 0
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
39 0
 
48 0
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
25 0
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
29 0
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
51 0
26 0
banner440

17 yaşında corona virüs sitesi kuran lise öğrencisi 8 milyon doları reddetti

banner27

Corona virüs salgını ile birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli platformun kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi 8 milyon dolalık reklam anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

17 yaşında corona virüs sitesi kuran lise öğrencisi 8 milyon doları reddetti

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün küresel bir salgına dönüşmüş durumda.

Dünya genelinde 300 binden fazla insanın hayatına mal olan salgının seyrini anlık olarak takip etmek için kurulan internet siteleri ise bugünlerde hayli popüler platformlar haline gelmiş durumda.

O sitelerden birisi de nCoV2019live. Ancak bu platformu diğerlerinden ayıran yanı bir şirket ya da yazılımcı tarafından değil 17 yaşındaki bir lise öğrencisi tarafından kurulmuş olması.

ABD basınına konuşan 17 yaşındaki Avi Schiffmann sitenin salgın ile beraber popüler olması ile birlikte pek çok reklam teklifi aldığını açıkladı.

Günde 30 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği siteye reklam vermek için 8 milyon dolarlık bir teklifi geri çevirdiğini belirten Schiffmann siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda internetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğunu belirtti.

Kar amacı gütmeyen site kullanıcıların bağışları ile ayakta kalıyor. Sitenin sağ üst köşesine ‘bana kahve ısmarla’ butonu entegre eden Schiffmann buradan siteye destek olmak isteyen kişilerden 3 dolarlık bağış topluyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.