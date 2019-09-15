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17 kez vuruldu ama...

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İngiltere'de yaşayan Maggie adındaki köpek inanılmaz hikayesiyle herkesi derinden etkiliyor

17 kez vuruldu ama...
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İngiltere'de yaşayan Maggie adındaki köpek inanılmaz hikayesiyle herkesi derinden etkiliyor. Çok büyük acılar çekmesine rağmen hayata olan bağlılığı gözleri yaşartan Maggie çok çalışıp terapi köpeği olmayı da sonunda başardı.

5 yaşındaki Maggie internet fenomeni bir köpek. Kendi internet sitesi olan Maggie'yi Instagram'da da 250 bin kişi takip ediyor.

Maggie'nin inanılmaz hikayesi Lübnan'da bir kulübeye zincirlenmiş olarak bulunduğunda başlamış.

Maggie, hamileyken o halde bulunduğunda işkence görmüş, 17 kez vurulmuş ve bu yüzden iki gözünü de kaybetmiş bir köpek.

Maggie'yi korkunç bir durumda bulunan kişi durumu sosyal medyada paylaşmış ve talihsiz hayvan The Wild At Heart adındaki bir hayvan yardım derneği tarafından sonunda kurtarılmış.

Çok zor ve sancılı geçen ameliyatlardan sonra Maggie İngiltere'deki yeni ailesine kavuşmuş. Maggie'nin sahibi 25 yaşında Kasey Carlin adında genç bir kadın.

Maggie yeni evinde sevgi dolu bir hayat sürmeye başlayınca acıları nihayet dinmiş. Ama bu güzel hikaye burada bitmiyor.

Maggie öyle azimli bir köpek ki bütün eğitimleri alıp, sınavları geçerek en sonunda başarılı bir terapi köpeği olmuş.

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