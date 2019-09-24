 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
9 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
8 0
 
Gençler, Şenol’la güldü
Gençler, Şenol’la güldü
225 0
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
123 0
11 0
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
19 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
32 0
banner82

16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg BM'de konuştu

banner27

Dünya çapında 1,4 milyon öğrencinin katıldığı “İklim için Okul Grevi” protestosunu başlatan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e resmi dilekçe sunarak şikayet etti.

16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg BM'de konuştu
banner267

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek.Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" dedi.

 

İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" dedi.

Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.