16 yaşındaki Greta’nın tarihe geçen BM konuşması

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için geçtiğimiz yılın ağustos ayında İsveç parlamento binası önünde eylem başlatan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in dün Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşma tarihe geçti.

Küresel iklim değişikliği dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük problemlerden biri. Eğer bu sorunun önüne geçilmezse ilerleyen yıllarda canlı yaşamı büyük tehlikeye girecek. Her ne kadar çevreci kuruluşlar tarafından buna dikkat çekilse de maalesef hükümetlerin hala yeterli önlem aldığı düşünülmüyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de küresel iklim değişikliğine dikkat çeken isimlerden biri. Greta henüz 11 yaşındayken, iklim değişikliğinin büyük bir problem olduğunu anladı. Geçtiğimiz yıl ise İsveç parlamento binası önünde iklim grevi başlattı. Greta’nın başlattığı hareket kısa sürede küresel hale geldi. Dün ise Greta, New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katıldı. Burda yaptığı konuşma ise dünyanın gündemine oturdu. İşte Greta’nın yaptığı tarihi konuşmanın önemli başlıkları…

16 yaşındaki Greta Thunberg’in İsveç parlamento binası önünde başlayan iklim grevi kısa sürede küresel bir hal almıştı

Dünyada pek çok çocuğun ve yetişkinin desteklediği hareket küresel iklim grevi haline gelmişti

Küresel iklim grevlerinin ilki 15 Mart’ta gerçekleşmiş aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkede milyonların katılımıyla grev düzenlenmişti

24 Mayıs’ta düzenlenen ikinci grevin ardından ise geçtiğimiz cuma günü aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 139 ülkede küresel iklim grevi gerçekleşti

Hareketin öncüsü Greta Thunberg, İngiltere’den sıfır karbonlu yelkenlisiyle 15 günde New York’a gelerek küresel iklim grevine burada katıldı ve Mannathan’daki eylemlerde kalabalığa seslendik

Greta, dün ise Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi’nde konuştu. Hükümet yetkililerine seslenen Greta “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz?” dedi

Thunberg;”Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?” şeklinde konuştu.

Ve ekledi; “Gerçekten durumun ciddiyetini anlayıp, harekete geçmiyorsanız, bu şeytan olduğunuzu gösterir”

“Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum… Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak.”

Greta’nın dünya liderlerini uyardığı bu sözler dünya basını tarafından büyük ilgi gördü, Türkiye’de de sosyal medyada gündeme oturdu

Zirvede ayrıca aralarından Greta Thunberg’in de bulunduğu ve yaşları 8-16 arasında değişen 16 genç, Türkiye dahil 5 ülkeyi iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e şikayet etti

Greta Thunberg, zirvede Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü

Ancak zirveye damga vuran bir başka olay ise Greta’nın ABD Başkanı Donald Trump’a bakışıydı. Görüntü, kısa sürede sosyal medyada viral oldu

ABD Başkanı Trump’ın ise Greta hakkında yaptığı açıklamalar son derece alaycı bulundu. Trump Greta için; mutlu bir genç kıza benziyor” dedi

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://twitter.com/wired/status/1176166230425780224 …

WIRED✔@WIRED

”People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth.” Watch Greta Thunberg speak at the UN Monday morning. https://wired.trib.al/VXdAnKt

Greta Thunberg’in, “İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor, bütün ekosistem çöküyor. Kitlesel yok oluş ile karşı karşıyayız ve siz hâlâ para ve sonsuz ekonomik büyüme hakkında peri masallarından bahsediyorsunuz” ifadelerini içeren Birleşmiş Milletler konuşmasını paylaşan Trump, Greta için “O parlak ve güzel bir geleceği iple çeken mutlu bir genç kıza benziyor. Gördüğüme sevindim” yazdı.