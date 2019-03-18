16 Yaşında Nobel Barış Ödülüne aday

İklim değişikliği ve küresel ısınma, kavram olarak aşina olduğumuz, bir çoğumuzun belki bilincinde de olduğu ancak bir türlü harekete geçemediğimiz, ciddiyetini bir türlü kavrayamadığımız bir konu. Halbuki, son balık öldüğünde, son nehir kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde bugün bir kısım duyarlı insanın çabasını anlayacağız ancak iş işten geçmiş olacak. Bu yüzden, çok geç olmadan bir şey yapmalı. Ya da yapanlara engel olmamalı. Dünya çapında yüz binlerce gencin katıldığı İklim Hareketi ‘ne kayıtsız kalmamakla, dinleyip anlamakla başlamalı mesela. “Dünya’da görmek istediğin değişimin kendisi ol.” Değişime kendisinden ve ülkesinden başlayan Gandhi’nin bu sözü tüm dünyadaki “izleyenlere”, suya sabuna dokunmayanlara ve tabii köstek olanlara gelsin. Değişim başladı. Hem de 16 yaşındaki gençler sayesinde… Greta Thunberg ve yüz binlerce genci harekete geçiren hikayesi ilham olsun değişime.

İsveçli lise öğrencisi Greta Thunberg



İsveçli lise öğrencisi Greta Thunberg’i küresel ısınmaya karşı dünya çapında başlattığı hareket ile tanıdık. İklim Gençlik Hareketi’nin kurucusu olan ve tek başına başlattığı grev ile dünyanın desteğini alan Greta, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Greta protesto eylemine Ağustos ayında İsveç’te başladı ve o günden beri dünya çapında birçok öğrenciye ilham oldu. Bu yalnız eylem, dünya çapında yüz binlerce gencin katıldığı ve artık hepimizin duyduğu bir harekete dönüştü. Eylem demeyelim de biz ona, gençler geleceklerine sahip çıkıyor diyelim.

2019 Nobel Barış Ödülü Adayı



Aralık ayında verilecek Nobel Barış Ödülü için ulusal politikacılar ve bazı üniversite profesörleri aday gösterme hakkına sahip. 2019 Nobel Barış Ödülü için 228 kişi ve 78 kuruluş olmak üzere toplam 301 aday var. Norveç Sosyalist Milletvekili Freddy André Øvstegård, “Greta Thunberg’i Nobel Ödülü için önerdik çünkü eğer iklim değişikliğini durdurmak için hiçbir şey yapmazsak savaşlara, çatışmalara ve göçlere neden olacak” dedi. “Greta Thunberg, barışa büyük katkı olarak gördüğüm bir kitle hareketi başlattı.”

”Beğenseniz de beğenmeseniz de, değişim geliyor”

Greta Thunberg✔@GretaThunberg Honoured and very grateful for this nomination The Globe and Mail✔@globeandmail Swedish teen climate activist Greta Thunberg nominated for Nobel Peace Prize http://dlvr.it/R0lqZg



Greta Thunberg adaylığının açıklanması üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu adaylık benim için büyük onur ve aday gösterildiğim için minnettarım” dedi ve yüz binlerce öğrencinin katıldığı eylemi kast ederek “Yarın geleceğimiz için okullarda grev yapıyoruz. Ve ne kadar sürerse sürsün bunu yapmaya devam edeceğiz.” diye duyurdu. 2018 yılı sonlarında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Davos’a gelen liderlere adeta kafa tutan Greta, “beğenseniz de beğenmeseniz de değişim geliyor” diyerek ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Siyasilerden destek



Harekete destek verenler sadece gençler değil. Bazı siyasiler, Greta tarafından başlatılan ve tüm dünyada 100’ün üzerinde ülkeye yayılan okul eylemlerine karşıyken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İrlanda’dan Leo Varadkar’ı da dahil olmak üzere pek çoğu desteklerini gösteriyor. Destek olan siyasilere geçtiğimiz hafta Paris, Milan, Sidney, Austin, Philadelphia, Portland, Oslo, Barselona ve Montreal belediye başkanları da eklendi.

Destek büyüyor



“Parlak genç kadınların önderliğinde seslerini duyuran ve acil iklim eylemi talep eden bu gençleri görmek gerçekten ilham verici. Bugünkü eylemlerimizin geleceklerini belirleyeceği konusunda kesinlikle haklılar” şeklinde konuşan Paris Belediye Başkanı ve C40 şehir grubunun başkanı Anne Hidalgo, “Gençlere mesajımdır; yetişkinler ve siyasi liderler olarak sizi dinlemek, sizden öğrenmek ve talep ettiğiniz geleceği size sunmak bizim sorumluluğumuzdur” diyerek açık desteğini gösterdi. Harekete desteğini açıklayanlardan biri de eski Anglikan kilisesi baş rahibi Rowan Williams ve Uluslararası Af Örgütü Başkanı Kumi Naidoo. Naidoo; “Çocuklara genellikle ‘yarının liderleri’ oldukları söylenir. Ancak ‘yarına’ kadar beklerlerse, liderlik edecek bir gelecekleri olmayabilir” dedi. “Gençler, bugün verdikleri önemli savaşla ve mücadele etmek için gösterdikleri tutku ve kararlılıkla liderlerini utandırıyorlar.”

“Eviniz yanıyor gibi…”



Greta Ocak ayında The Guardian’da yayınlanan yazısında “Çok büyük bir krizdeymişsiniz gibi davranmanızı istiyorum. Eviniz yanıyormuş gibi davranmanızı istiyorum. Çünkü öyle” diyerek hepimizi aslında çok iyi bildiğimiz ama yokmuş gibi davranmayı tercih ettiğimiz bu korkutucu gerçekle ilgili uyarmıştı.

2014 yılı Nobel Barış Ödülü “tüm çocukların eğitim hakkına yönelik mücadelesi” dolayısıyla kendisi de 2012’de Taliban’ın gerçekleştirdiği bir suikast girişiminden kurtulan 17 yaşındaki Malala Yousafzai’ye verilmişti ve Malala ödülün en geç kazananı olmuştu.

Gençler; yolunuz açık olsun.

Siyasiler ve yetişkinler; gençlerin yolunu açın.