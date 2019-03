16 Yaşında Nobel Barış Ödülüne aday

İklim değişikliği ve küresel ısınma, kavram olarak aşina olduğumuz, bir çoğumuzun belki bilincinde de olduğu ancak bir türlü harekete geçemediğimiz, ciddiyetini bir türlü kavrayamadığımız bir konu. Halbuki, son balık öldüğünde, son nehir kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde bugün bir kısım duyarlı insanın çabasını anlayacağız ancak iş işten geçmiş olacak. Bu yüzden, çok geç olmadan bir şey yapmalı. Ya da yapanlara engel olmamalı. Dünya çapında yüz binlerce gencin katıldığı İklim Hareketi ‘ne kayıtsız kalmamakla, dinleyip anlamakla başlamalı mesela. “Dünya’da görmek istediğin değişimin kendisi ol.” Değişime kendisinden ve ülkesinden başlayan Gandhi’nin bu sözü tüm dünyadaki “izleyenlere”, suya sabuna dokunmayanlara ve tabii köstek olanlara gelsin. Değişim başladı. Hem de 16 yaşındaki gençler sayesinde… Greta Thunberg ve yüz binlerce genci harekete geçiren hikayesi ilham olsun değişime.



İsveçli lise öğrencisi Greta Thunberg’i küresel ısınmaya karşı dünya çapında başlattığı hareket ile tanıdık. İklim Gençlik Hareketi’nin kurucusu olan ve tek başına başlattığı grev ile dünyanın desteğini alan Greta, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Greta protesto eylemine Ağustos ayında İsveç’te başladı ve o günden beri dünya çapında birçok öğrenciye ilham oldu. Bu yalnız eylem, dünya çapında yüz binlerce gencin katıldığı ve artık hepimizin duyduğu bir harekete dönüştü. Eylem demeyelim de biz ona, gençler geleceklerine sahip çıkıyor diyelim.



Aralık ayında verilecek Nobel Barış Ödülü için ulusal politikacılar ve bazı üniversite profesörleri aday gösterme hakkına sahip. 2019 Nobel Barış Ödülü için 228 kişi ve 78 kuruluş olmak üzere toplam 301 aday var. Norveç Sosyalist Milletvekili Freddy André Øvstegård, “Greta Thunberg’i Nobel Ödülü için önerdik çünkü eğer iklim değişikliğini durdurmak için hiçbir şey yapmazsak savaşlara, çatışmalara ve göçlere neden olacak” dedi. “Greta Thunberg, barışa büyük katkı olarak gördüğüm bir kitle hareketi başlattı.”

Greta Thunberg

Honoured and very grateful for this nomination

The Globe and Mail

Swedish teen climate activist Greta Thunberg nominated for Nobel Peace Prize http://dlvr.it/R0lqZg