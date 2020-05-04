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150 yıl sonra ilk kez

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İspanya’nın Galiçya özerk bölgesindeki Qurense eyelatinde yer alan Invernadeiro Milli Parkı’nda Montaña ou Morte (Dağ veya Ölüm) isimli belgeseli çeken ekip, 150 yılın ardından ilk kez bir boz ayı görüntüledi.

150 yıl sonra ilk kez

 

İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya Özerk Bölgesi'ne bağlı Qurense eyaleti  kurtlara, geyiklere ve yaban domuzlarına ev sahipliği yapsa da, bir yüzyıldan fazla bir zamandır boz ayıları ortaya çıkmamıştı.  

150 YILDIR BİR İLK

Yapım şirketi Zeitun Films yaptığı açıklamada, "Ayının 3 ile 5 yaşları arasında bir erkek olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen son 150 yılda bu bölgeden geçen ilk ayı" ifadelerini kullandı.

Filmde danışman olarak görev yapan iki yerel vahşi yaşam koruyucusu ise ayının Sierra del Caurel dağlarından güneye doğru ilerledikten sonra bütün kışı bölgede geçirmiş olabileceğini açıkladı. Ricardo Prieto Rochas ve Tomás Pérez Hernández isimli koruyucular, hayvanın parkta geçirdiği zamanın, bölgede farklı ayıların bulunabileceğini de gösterdiğini söyledi.  


 

Boz ayılar,  1973'ten beri İspanya'da koruma altındaki türler arasında bulunuyor. Son yirmi yılda, Fransa ve İspanya arasındaki Pireneler'deki popülasyonu artırmak amacıyla Slovenya'dan boz ayılar getirildi.

 

YEREL LEHÇEDE "DELİKANLI" DİYE ÇAĞRIYORLAR

Ancak, yerel lehçede “delikanlı” anlamına gelen “Goiat” olarak bilinen ayılardan biri, kuzeybatı Katalonya'daki çiftçileri atlarını, koyunlarını ve keçilerini avladıktan ve arı kovanlarını yıktıktan sonra tepkiye oldu. 

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