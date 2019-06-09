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14 eyalette 60 kadını öldürdü

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ABD'nin en büyük seri katili olarak adlandırılan 79 yaşındaki Samuel Little’ın 14 eyalette 60 kadını öldürdüğü tespit edildi

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14 eyalette 60 kadını öldürdü
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ABD'nin en büyük seri katili olarak adlandırılan 79 yaşındaki Samuel Little’ın 14 eyalette 60 kadını öldürdüğü tespit edildi.

Ülkenin en büyük seri seri katili olduğu belirtilen Samuel Little’ın geçtiğimiz yıl, 30 yıl içinde 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 60’dan fazla cinayetle ilişkisi olduğu tespit edildi. Teksas savcısı Bobby Bland, 1970 ve 2005 yılları arasında gerçekleştirilen cinayetlerle ilgisi araştırmaların devam ettiğini, Little’ın 60’dan fazla cinayetle ilişkisi olduğunu açıkladı. 

ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledildiği sırada 90 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. FBI'ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 60’ıyla Little ile ilişkilendirebildi. 

Soruşturmada Little’ın savunmasız kadınları hedef aldığı belirlendi. Göçebe bir hayatı olan Little’ın ilk kez 1956'da tutuklanmış, hırsızlık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giymiş ardından serbest kalmıştı. 2012’de tekrar gözaltına alınan Little’ın 1980’lerde işlenen ve faili bulunamayan üç cinayetle ilişkisi olduğu belirlenmişti. Kadınlar boğularak öldürülmüş ve Little’ın DNA örnekleriyle cinayetler aydınlanmıştı. Little, 2014'te üç ayrı müebbet cezasına çarptırılmıştı. Başka bir hapishaneye nakledilmek isteyen Little bunun karşılığında FBI’a konuşmayı kabul etmişti. Başka bir hapishaneye nakledilen Little, karşılığında 90 cinayet işlediğini itiraf etmişti. 

Öte yandan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seri katil Little'ın öldürdüğü kadınlara ait robot çizimleri, kimliklerinin tespiti için bu yıl kamuoyuyla paylaşmıştı. 

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