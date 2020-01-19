banner255
banner69
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
17 0
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
286 0
 
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
39 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
31 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
42 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
27 0
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
21 0
banner374

13 yaşındaki kız çocuğu 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

banner27

13 yaşındaki kız çocuğu 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

Rusya'nın Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk kentinde, 13 yaşındaki bir çocuğun kontrole gittikleri doktorun polise ihbarı sonrasında 10 yaşındaki arkadaşından hamile kaldığının ortaya çıkması, ülke gündemine bomba gibi düştü. Küçük kız çocuğu 'doğurmak' istediğini söylerken, ailesinin de kızlarının durumunu kabullendikleri belirtildi. Sibirya bölgesinde bulunan Krasnoyarsk kentinde, 13 yaşındaki kız öğrencinin 10 yaşındaki bir çocuk tarafından hamile bırakıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Rusya yerel basınında yer alan haberlere göre gerçek, hastaneye giden 13 yaşındaki kızın hamile olduğunu tespit eden doktorların emniyete haber vermesiyle ortaya çıktı.

AİLESİ DURUMU KABULLENİYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre hamile olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki kızın ailesinin durumu kabul ettiği, kızın da çocuğu doğurmak istediği iddia edilirken, okuduğu okulun öğrencisine desteği vereceği, mümkün olabilecek tüm yardımları sunacağını duyurduğu belirtildi.

5-6 YILDIR BİRBİRLERİNİ TANIYORLARDI

Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk kentinde meydana gelen olay Rusya gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, arkadaşı olduğu öğrenilen 10 yaşındaki bir çocuk tarafından hamile bırakıldı. Çocukların Krasnoyarsk kentinde farklı okullarda eğitim gördükleri, ancak 5-6 yıldır birbirlerini tanıdıkları öğrenildi.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.