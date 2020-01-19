13 yaşındaki kız çocuğu 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

Rusya'nın Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk kentinde, 13 yaşındaki bir çocuğun kontrole gittikleri doktorun polise ihbarı sonrasında 10 yaşındaki arkadaşından hamile kaldığının ortaya çıkması, ülke gündemine bomba gibi düştü. Küçük kız çocuğu 'doğurmak' istediğini söylerken, ailesinin de kızlarının durumunu kabullendikleri belirtildi. Sibirya bölgesinde bulunan Krasnoyarsk kentinde, 13 yaşındaki kız öğrencinin 10 yaşındaki bir çocuk tarafından hamile bırakıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Rusya yerel basınında yer alan haberlere göre gerçek, hastaneye giden 13 yaşındaki kızın hamile olduğunu tespit eden doktorların emniyete haber vermesiyle ortaya çıktı.

AİLESİ DURUMU KABULLENİYOR

Yerel basında yer alan haberlere göre hamile olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki kızın ailesinin durumu kabul ettiği, kızın da çocuğu doğurmak istediği iddia edilirken, okuduğu okulun öğrencisine desteği vereceği, mümkün olabilecek tüm yardımları sunacağını duyurduğu belirtildi.

5-6 YILDIR BİRBİRLERİNİ TANIYORLARDI

Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk kentinde meydana gelen olay Rusya gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, arkadaşı olduğu öğrenilen 10 yaşındaki bir çocuk tarafından hamile bırakıldı. Çocukların Krasnoyarsk kentinde farklı okullarda eğitim gördükleri, ancak 5-6 yıldır birbirlerini tanıdıkları öğrenildi.

