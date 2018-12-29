11 yaşındaki ressamın hiperrealist resimleri

11 yaşındaki Nijeryalı yetenekli ressam Kerim Waris Olamilekan, sanat akademisinde yetişkinlerle birlikte profesyonel eğitim almaya hak kazandı.

11 yaşındaki Nijeryalı Kerim Waris Olamilekan, resim yeteneği sayesinde yetişkin öğrencilerle birlikte eğitim alacağı sanat akademisine kabul edildi.

Kerim’in ürettiği resimler, nasıl böyle bir akademiye kabul edilebildiği konusunda soru işareti bırakmıyor.

6 yaşında resim çizmeye başlayan küçük Kerim, 8 yaşına geldiğinde ailesi taşınınca, yeni evlerinin yakınındaki sanat akademisini gördü ve buraya girmeyi hedef haline getirdi.

Yaptığı çalışmaları akademi eğitmenleri ile paylaşan yetenekli çocuk, akademiye girmeye hak kazandı.

Henüz hiçbir profesyonel eğitim almayan Kerim’in resimleri, süper gerçekçi yönüyle büyük beğeni topluyor.

Kerim, grafiti, karikatür, çizgi film ve kitap ya da gazeteler için illüstrasyonlar da çiziyor. Ancak en çok kara kalemle hiperrealistik resimler çizmeyi seviyor.