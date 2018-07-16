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10 saniyede 130 bin dolarlık bilgisayar çaldılar

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California'da bir grup hırsız bir Apple mağazasını soydu.

10 saniyede 130 bin dolarlık bilgisayar çaldılar
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 4 maskeli çete üyesi 10 saniye içerisinde toplam değeri 27.000 dolar (yaklaşık 130.000 TL) olan 8 bilgisayar çaldı.

 

Böyle soygun görülmedi… 10 saniyede 130 bin dolarlık bilgisayar çaldılar

​ABD, California Fresno’daki bir Apple mağazasında yaşanan soygunu konuşuyor. Bir hayli işlek bir yerde açılan mağazada birçok müşteri cihazları inceleyip, cihazların detayları hakkında konuşurken bir anda mağazaya 4 maskeli saldırgan girdi.

 Yüzlerini kapüşonla kapatan saldırgan sadece 10 saniye içerisinde 8 bilgisayarı alarak kaçtı. Kapıda bir müşteri onları durdurmaya çalışsa da saldırganlar iri cüsseli adamı ittirerek koşarak kaçtı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

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