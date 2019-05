1 Milyon Çocuk Bir Araya Gelerek Dünya Barışı İçin Meditasyon Yaptı

Pozitif enerjinin gücüyle dünyayı değiştirmek mümkün mü?

Çocukların saf ve temiz enerjisi belki de dünyamızın en büyük ihtiyacı günümüz şartlarında. Bir milyon çocuk, Bangkok yakınlarında bulunan Phra Dhammakaya tapınağında gerçekleşen ve her yıl düzenlenen Budist meditasyon etkinliği V-Star Change the World etkinliğine katıldı. Bir gün boyunca devam eden meditasyonla dünyanın değiştirebileceğine inanılıyor.

Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Siz inanırsanız her şey çok güzel olacak.

V-Star Change The World çocuk projesi



V Star çocuk projesi, Wat Phra Dhammakaya Budist Tapınağı’nın başrahibi Luang Phor Dhammachayo’nun tarafından başlatılan Dünya Ahlak Gelişimi projesinin bir parçası. Geçmişte, tapınak birçok tartışmaya sebep olmuş, eleştirmenler tarafından meditasyon egzersizlerinin sadece gösteri amaçlı olduğu söylenmiş ve bazıları tarafından da tapınağın aktiviteleri bir tür tarikata benzetilmişti. Ancak, projenin amacı okul çocuklarının bir araya gelerek günlük olarak yaptıkları iyiliklerde birbirlerine destek olmalarıydı.

Dünyanın dört bir yanından 7000 okuldan 1 milyon çocuk katıldı



Bu çocuklar Tayland’da bulunan 7000 okuldan ve dünyanın birçok bölgesinden geliyor. 2008 yılından bu yana devam eden etkinlik yılda bir kez düzenleniyor. Bu çocuklar meditasyon ve dua ile bir araya gelerek iyilik dileyerek Dünya Ana’nın yaralarını iyileştirmeyi umuyor. Ne kadar çocuk evrene pozitif titreşimler gönderirse, programın etkisinin de o kadar büyük olacağı düşünülüyor.

Meditasyon nedir?



Meditasyon, kişinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmek için egoyu çözmenin bir yoludur. Vücudumuzdan geçen yaşam gücünü uyandırdığına inanılır. Bilimsel bir bakış açısına göre meditasyon, insan vücudu tarafından üretilen elektromanyetik enerjiyi arttırır ve bu sayede vücudun işlevini geliştirir. Her şey elektromanyetik enerjiden oluştuğu için, bunun gibi bir kitle meditasyon olayı pozitif titreşimleri kolayca serbest bırakabilir.

Pozitif düşüncenin gücü



Genel olarak bakıldığında, olumlu düşünme ve herkes için iyi dileklerde bulunma amacıyla gerçekleştirilen her çaba daha iyi bir dünyaya doğru atılmış büyük bir adım aslında. Çocukları güzel ahlak ve iyi değerlere sahip olarak yetiştirmek pozitif sorumluluk sahibi yetişkinleri yetiştirmenin en iyi yoludur ve şüphesiz dünyaya büyük ölçüde fayda sağlayacaktır.

Dünyayı değiştirmek mümkün



Tek bir evrensel kural vardır ve eğer hepimiz bir araya gelerek gerçekliğimizi oluşturmak için birlikte çalışabilirsek içinde yaşadığımız dünyayı kesinlikle iyileştirebiliriz. Maddiyat odaklı, yolsuzluklarla dolu, kötülük, aç gözlülük ve bölünmenin hüküm sürdüğü dünyamızı, hepimizin sevgi ve barış içinde yaşayabileceği huzurlu bir yere dönüştürebiliriz. En büyük ve en dramatik değişim bile bireyin kendi içinde başlar. Hepimiz sınırsızız ve eğer gücümüzü ayağa kalkmak ve olumsuzlukların karşısında durmak için kullanırsak, ışığı bulabiliriz.