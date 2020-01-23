Dağıstan resim sanatçıları ile Kırgızistan resim sanatçıları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan iki ayrı karma resim sergisi UBP Milletvekili Berova tarafından YDÜ’de açıldı

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Şanlıdağ, Kıbrıs’ın ilk yerli arabası Günsel’in lansmanının önümüzdeki ay geniş bir katılımla yapılacağını bildirdi. Berova ise YDÜ’nün bir marka olduğunu belirtirken, sanatçılar da “YDÜ’de cennet yaratıldı” dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Dağıstanlı resim sanatçıları Patimat Guseynova, Gabibulla Gabibullaev, Magomed Dibirov, Zakaria Zakariaev’e ait 25 eser ile Kırgızistanlı resim sanatçıları Altynbek Torogeldiev, Ilias Sheripbaev, Mamyraly Eshbaev, Turgun Tashkuziev, Yrysbai Tolonov, Kanat Muratayev’e ait 30 eser ile iki ayrı karma resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Açılışta konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bir ülkenin varlığını ancak bilim ve sanatla sürdürebileceğini tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta ürettikleri sürece varlığın devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; şöyle dedi:

“Uzun zamandır Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yapan üniversitemiz bir yandan Robotik futbol takımıyla dünya şampiyonluklarını elde ederken, bir yandan da güneş enerjili arabalar Ra-25 ve Ra-27 ile bir hayalin tohumları atılmıştır. Güneş enerjili arabalarla başlayan Ar-Ge süreçleri, 109 mühendisimizin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği ilk yerli elektrikli arabamız Günsel’in test sürüşü, geçtiğimiz hafta Kurucu Rektörümüz ve Mütevelli Heyeti Başkanımız tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Suat hocamızın hayaliydi, İrfan Hocamızın projesiyle hayat buldu. Günsel’in lansmanı önümüzdeki ay geniş bir katılımla yapılacaktır.”

Yaratıcılıkta özgürlük sağlayan, Türki Cumhuriyetler ve akraba topluluklarını Kuzey Kıbrıs’ta buluşturmak amacıyla başlayan ancak kısa sürede sınırlarını aşarak tüm dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 2019 yılında 232 uluslararası Sergi’nin gerçekleştirildiğinin altını çizen Prof.Dr. Şanlıdağ; “Bugüne dek 1500 sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin bir parçası oldu. Üretilen eser sayısı 20.000’ni aştı. Kampüste müzeler bölgesinde faaliyet gösterecek olan 7 müze için, ki bunlar, Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesidir, biriktirilen materyal sayısı 100.000’e ulaştı.” dedi.

Şanlıdağ; “2020’de de hız kesmeden bilimsel ve sanatsal projelerimizi devam ettireceğiz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi başta olmak üzere, birçok önemli projeye imza atan ve hayatın her alanında tecrübeleriyle her daim yanımızda olan, önderlik eden, başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel ailesinin herbir bireyine, tüm sanatçılarımıza, çalışanlarımıza, katılımınız için sizlere içtenlikle teşekkür eder, bilim ve sanat dolu günler dilerim.” İfadelerini kullandı.

Dağıstanlı sanatçılar adına konuşan Patimat Guseynova ise “Birçok sanatçı, burada cennetin yaratıldığını söylemişti. Ama sanırım hala yaşıyoruz ve hayat gösteriyor ki, yeryüzünde cennet koşullarını yaratmak çok zordur. Ancak bu başka bir hikâye. Burada düzenlenen atölyeler ve yaratılan atmosfer, bu zor zamanlarda sanatçılar için çok gereklidir, çünkü hep gelişimini sağlar.

Farklı dönemlerde her sanatçı kendini sanatın perisi olarak görüyor, ancak sanatçı bir sporcu gibi antrenman yapmalıdır. Çünkü insanlar için mesajlar yaratıyoruz ve yaptığımız işten sorumluyuz. Sn. Dr. Suat Günsel bunun farkındadır. Etrafınızda çok hareket edecek ve güçlü bir rezonans yaratacak bir çekirdek oluşturuyorsunuz. Zor bir yola çıkmışsınız, birçoğu yapılmış, ilerde de sanıyorum daha da yapılacak çok iş bekler. Ancak biliyorum ki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yüce bir başarı bekler. Bu yoldan yürüyen herkese sönmeyen enerji dileriz. Buradan en sıcak ve güzel hatıraları evlerimize götüreceğiz.” dedi.

Kırgızistan sanatçıları adına konuşan Altynbek Torogeldiev de; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olduktan sonra bu projenin ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anladık. Burada bulunduğumuz süreçte çalıştık, ürettik, yeni arkadaşlar bulduk. Diğer taraftan da Kıbrıs’ın zengin tarihine dokunma fırsatımız da oldu. Bu bize ayrı bir ilham sağladı. Ayrıca, sayın Dr. Suat Günsel’e, bizim ünlü ulusal sanatçımız Dogdurbek Nurgaziyev adına düzenlenmiş olan ödül için de sonsuz minnettarız. Biz burada eserlerimizi bırakmıyoruz, gelecek nesillere Türk dünyasını tanıtacak anları bırakıyoruz. Bu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkımızdır” dedi.

“Ardından UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova ise şöyle konuştu:

KKTC bir üniversite adasıdır. Bu üniversite adası bağlamı içerisinde gerçekten Yakın Doğu Üniversitesi öğrenim alanında bir marka haline gelmiştir. Biliyoruz ki KKTC’nin ana unsurlarından bir tanesi öğrenim alanıdır ve yüksek öğrenim alanı içerisinde faaliyet gösteren üniversitelerimizin esasında temelde üç ana fonksiyonu vardır. Öncelikle adamızda bulunan öğrencilere kaliteli öğrenim sunmak ikinci asıl görevlerinden bir tanesi de araştırma ve geliştirmedir ve bu iki unsuru da birleştirerek fayda sağlamak esasında üçüncü ana unsurdur. Bu bağlamda baktığımız zaman YDÜ her üç alanda gurur verici faaliyetler yapmaktadır. Eğitim alanında sürdürdüğü yüksek kaliteli eğitim yanında araştırma ve geliştirme alanında da çok büyük adımlar atmaktadır. Geçtiğimiz günler içerisinde bizlerinde ziyaret etme imkânı bulduğumuz ve Kıbrıs için bir marka olacağına inandığım Günsel elektrikli arabanın tanıtımlarına ben de katılma fırsatı buldum.

Sanat gerçekten çok önemli olgudur. Bu bağlamda baktığımız zaman kendimizi de büyük bir ailenin bireyi olarak nitelendirdiğimiz Türki devletler soğuk savaşın akabinde Yakın temaslarla beraber sanat kültür ve diğer alanlarda da işbirliği yapabilme olanağına eriştik. Bu ilişkileri kurma noktasında Yakın Doğu Üniversitesi bugüne kadar yaptığı faaliyetlerde büyük Türk ailesinin fertleri ile sanatçıları ile bilim insanları ile bizleri buluşturma olgusu adına gayet başarılı bir süreçle götürüyorlar. Böylesine yoğun bir gündem ile güne başlarken, sanatın bize verdiği o ruhun dinginliğini burada alma fırsatını tanıyan Suat Hocama ir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve bu güzel sergide Dağıstan’dan ve Kırgızistan’dan gelen sanatçıların çok değerli eserlerini izleme ve onlarla birlikte dingin bir ruhla güne başlama fırsatı yakalıyoruz. Katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova tarafından Dağıstanlı sanatçılar; Patimat Guseynova, Gabibulla Gabibullaev , Magomed Dibirov ve Zakaria Zakariaev ile Kırgızistanlı sanatçılar; Altynbek Torogeldiev, Turgun Tashkuziev, Yrysbai Tolonov, Mamyraly Eshbaev , Kanat Muratayev ve Ilias Sheripbaev’e teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler, 31 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.