Türk Bankası’ndan anlamlı bağış

Ülkemizin en köklü kuruluşlarından olan Türk Bankası, Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu halk dansları ekibinin ihtiyacı olan kültürel kıyafetlerin bedeli olan 2 bin Sterlin’lik bağışta bulundu

Kıbrıslı Türklerin yurt dışında yaşadığı şehirlerden olan Londra’daki Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’nun bünyesindeki halk dansları küçük ekibinin kıyafetleri için Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan talep edilen maddi katkı, ülkemizin en eski ve en köklü kuruluşlarından olan Türk Bankası tarafından karşılandı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu tarafından iletilen talebi değerlendirmeye alan Vakıf, bu talebi Türk Bankası yönetimine aktarması sonrasında olumlu geri dönüş alması ile ülkemizde bulunan Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu halk dansları öğretmeni Ulaş Tözün’e gerekli olan 2 bin Sterlinlik çek geçtiğimiz günlerde teslim edildi.

Türk Bankası merkez binasında gerçekleşen çek teslim töreniyle halk dansları küçük ekibinin ihtiyacı olan kıyafetler ülkemizde bir halk sanatları derneği tarafından hazırlanarak Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’na teslim edilecek.

Çek teslim törenine Dr. Fazıl Küçük Vakfı mütevelli heyeti üyesi Mehmet Küçük, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ve Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu halk dansları öğretmeni Ulaş Tözün hazır bulundular.

Törende ilk sözü alan Dr. Fazıl Küçük Vakfı mütevelli heyeti üyesi Küçük, Türk Bankası’na yaptıkları bağıştan dolayı öncelikle teşekkürlerini ileterek, Vakıfa gelen talebi Türk Bankası’na iletmeleri sonrasında tereddütsüz kabul etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Bankanın bu bağışı Dr. Fazıl Küçük’ün adını taşıyan Londra’daki bir okula yapmasının da çok anlamlı olduğunu belirten Küçük, “Bu yapılan bağışın miktarı belki çok büyük değil ancak çok anlamlıdır. Zira merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ismini yaşatan bir kuruluşa ve ayrıca Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmaya çalışan bir okula yapmak çok anlamlıdır” dedi.

Daha sonra söz alan Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif de öncelikle Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Küçük’ün adına kurulmuş olan bir okula katkı yapmayı tercih ettiklerini ayrıca Kıbrıs Türk kültürünün yaşatan halk danslarımızın yeni nesillere aktarılmasının da son derece önemli olduğuna inandıklarını söyledi. Raif, halk dansları ile bir şekilde Londra’da yaşayan Kıbrıs Türkleri ile ülkemizdeki Kıbrıs Türkleri arasındaki bağın güçleneceği düşüncesiyle böyle bir katkıya karar verdiklerini belirtti.

Raif, “118 yıldır bankamız Kıbrıs’ta hizmet vermekte. 45 yıldır da Londra’da gerek Kıbrıs Türklerine gerekse diğer vatandaşlarımıza hizmet vermeye ve onların yanında olmaya çalışıyoruz” diyerek bu bağışın çok önemli bir eksikliği giderecek olmasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu halk dansları öğretmeni Ulaş Tözün ise Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’nun 1984 yılında bir grup gönüllü tarafından kurulduğunu aktararak, “Okulda dördü Kuzey Kıbrıs’tan, üçü Türkiye’den, beş tanesi İngiltere’den görevlendirilen öğretmenler görev yapmakta ve 230 öğrenci kayıt yapmakta” dedi.

Tözün okullarının Londra’da yaşayan Türk vatandaşlara hem eğitim hem de kültürel anlam bakımından bir katkı sağlamaya çalıştığını ifade ederek, burada 18 aylıktan 18 yaşına kadar eğitimler verildiğini vurguladı. Geçen yıldan itibaren 18 yaş üzerindeki vatandaşlara da Türkçe eğitim verilmeye başlandığını anlattı.

Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu halk dansları grubunda ise toplamda 45 kişinin olduğunu bunların 26’sının minikler grubunda olduğunu anlatan Ulaş Tözün, herhangi bir katkı almadıklarını söyledi.

Türk Bankası tarafından yapılmış olan bu katkı ile minik grubun kostümlerinin yapılacağını aktaran Tözün, bu nedenle teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini yineledi.