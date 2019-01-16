Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi

Dr. Fazıl Küçük'ün 1960-1973 yılları arasında polis korumaları tarafından kullanılan motosiklet, Arkın Group direktörü, işadamı Erbil Erkın tarafından modifiye ettirildi ve Dr. Küçük Müzesi’ne yeniden kazandırıldı

Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 1960-1973 yılları arasında polis korumaları tarafından kullanılan AF 837 plakalı motosiklet, Arkın Group direktörü işadamı Erbil Erkın tarafından modifiye ettirilerek yeniden Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde görücüye çıkarıldı.

Dün Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dr. Küçük anma töreni sonrasında giriş bölümünde düzenlenen tören ile Erbil Arkın tarafından modifiye ve restore ettirilen AF 837 plakalı motosiklet, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na teslim edildi.

Tören sırasında kısa bir konuşma yapan işadamı Erbil Arkın, merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve oğlu Mehmet Küçük ile yaklaşık 40 yıl öncesine dayanan bir tanışmışlığı olduğunu belirterek, Dr. Küçük’ün anısını yaşatmak için açılan Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ufak bir katkı yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Arkın’ın konuşması sonrasında Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük tarafından Erbil Arkın’a bir teşekkür plaketi verildi.

Mehmet Küçük burada yaptığı kısa konuşmasının sonunda Dr. Küçük’ün korumalarının kullandığı iki motordan diğeri olan AF 838 plakalı motorun Polis Genel Müdürlüğü’nde sergilendiğini ancak bu motorun da müzeye teslim edilmesini talep etti.

Küçük, bu talebini törende bizzat bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’a da sözlü olarak iletti.