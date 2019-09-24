Girne Belediye Başkanı Güngördü, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Özgürlük Liderimize vefa boynumuzun borcudur” dedi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı dün Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük, vakıf üyelerinden Bilge Küçük, Mehmet Aldemir ve Dilek Orhan’dan oluşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı heyeti, ziyarette görüş alışverişinde bulundu, taleplerini Başkan Güngördü’ye sundu.

Mehmet Küçük ziyarette yaptığı konuşmada “Özgürlük Liderimize vefa, boynumuzun borcudur” dedi ve Güngördü’nün Liderimiz Dr. Küçük’le ilgili projelere destek vermesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Girne girişindeki çemberde bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli’nin gece ve gündüz adına yakışır şekilde görünür olması için taleplerini ileten Küçük, bu konuda çalışma yapılması için destek istedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de kabulde yaptığı konuşmada Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Özgürlük Liderimize vefa boynumuzun borcudur” dedi.

Girne Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile Girne girişindeki trafik çemberine Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykelinin yerleştirildiğini anımsatan Güngördü, “Anıt heykelin hem gece hem de gündüz daha net şekilde görülmesi için vakıf tarafından yapılan tüm talepler ivedilikle yerine getirilecektir” dedi.