 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
7 0
Gençler, Şenol’la güldü
Gençler, Şenol’la güldü
217 0
 
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
122 0
11 0
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
19 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
32 0
Mishalili, Cihangir masalı
Mishalili, Cihangir masalı
112 0
banner82

Özgürlük Liderimize vefa boynumuzun borcudur

banner27

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Özgürlük Liderimize vefa boynumuzun borcudur” dedi

Özgürlük Liderimize vefa boynumuzun borcudur
banner267

 

Dr. Fazıl Küçük Vakfı dün Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük, vakıf üyelerinden Bilge Küçük, Mehmet Aldemir ve Dilek Orhan’dan oluşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı heyeti, ziyarette görüş alışverişinde bulundu, taleplerini Başkan Güngördü’ye sundu.

Mehmet Küçük ziyarette yaptığı konuşmada “Özgürlük Liderimize vefa, boynumuzun borcudur” dedi ve Güngördü’nün Liderimiz Dr. Küçük’le ilgili projelere destek vermesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Girne girişindeki çemberde bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli’nin gece ve gündüz adına yakışır şekilde görünür olması için taleplerini ileten Küçük, bu konuda çalışma yapılması için destek istedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de kabulde yaptığı konuşmada Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, “Özgürlük Liderimize vefa boynumuzun borcudur” dedi.

Girne Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile Girne girişindeki trafik çemberine Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykelinin yerleştirildiğini anımsatan Güngördü, “Anıt heykelin hem gece hem de gündüz daha net şekilde görülmesi için vakıf tarafından yapılan tüm talepler ivedilikle yerine getirilecektir” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.