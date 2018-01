"O Kıbrıs Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı oldu"

Başbakan Özgürgün Dr. Küçük’ün, verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkının özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama, aydınlık günlere kavuştuğunu vurgulayarak onun Kıbrıs Türkleri’nin en zor zamanında ortaya çıkarak, vatan sevgisi, cesareti ve kararlılığı ile liderlik görevini üstlendiğini kaydetti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dr. Küçük’ün, o zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın bugün özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama, aydınlık ve refah günlere kavuştuğunu ifade etti.

O’nun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadelesinin geleceğe yön verirken atılacak adımlarda daima yol gösterici olacağını kaydeden Özgürgün, “Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir” dedi.

Özgürgün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 34. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı ve mesajında “Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 34. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkleri’nin karanlık günlerinde toplumuna büyük fedakarlıklarla öncülük ettiğini, kaydeden Özgürgün, Dr. Fazıl Küçük’ün baskı ve dayatmalarla ezilen, yok edilmek istenen Kıbrıs Türkleri’nin en zor zamanında ortaya çıkarak, vatan sevgisi, cesareti ve kararlılığı ile liderlik görevini üstlendiğini ifade etti. Özgürgün, O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve hiçbir karşılık beklemeden milli dava uğruna yaptıklarının her zaman gururla hatırlanacağını da belirtti.

Özgürgün, “Dr. Küçük, dönemin zorlukları ile ayakta durmaya çalışan Kıbrıs Türkleri’nin her koşulda halkının yanında olmuş, halkına moral ve güç kaynağı olmuştur. Dr. Küçük, her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir kişiydi. O’nun halkı için ve milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan yaptıkları Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olmuştur” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkleri’nin davasının Anavatan Türkiye’de benimsenmesi ve Kıbrıs Türk Halkının tezinin dünyaya tanıtılmasında tarihi görüşmelere katıldığını ve konferanslarda da Kıbrıs Türklerini temsil ettiğini ifade eden Özgürgün, “ Ayrıca gazetesi Halkın Sesi’nde yazdığı yazılarıyla halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda değerli gayretler ortaya koymuş, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir mücahit olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek ortaya koymuştur” ifadelerini kulandı.