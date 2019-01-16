Milli mücadeleyi canlandıran sergi

92 sanatçının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı sergi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından YDÜ Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Ülkemiz sanatçıları tarafından, yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler ile Dr. Fazıl Küçük’e ait bire bir yüz, el ve saçlarında gerçek saçlarla kıllandırma tekniği ve protez göz kullanılarak tasvir edilen Hiperrealist silikon heykelin sergilendiği “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Milli Mücadele dönemlerinde yaşamış Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı fotoğraflar da sergilenirken, Kraliçe Elizabeth’in Dr. Küçük’e hediye ettiği ve cumhurbaşkanı muavini iken makam arabası olarak kullandığı Austin Princess marka araç ile özel arabası Chevrolet marka araba da sergide yer alıyor.

PROF. DR. ÜMİT HASSAN: “DR. KÜÇÜK’ÜN EŞ ANLAMLISI MİLLİ MÜCADELE

Açılışta ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Dr. Fazıl Küçük adının eş anlamlısının milli mücadele olduğunu belirterek, kendisini kalbi duygular ve şükranla andıklarını söyledi.

Kurucu Rektör, Dr. Suat Günsel’in sanat kapılarını gittikçe açtığı ve sanat dünyasını büyüttüğü bir dönemi yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hassan, bu sanatsal çalışmaların Dr. Fazıl Küçük huzurunda taçlandığını ifade etti. Prof. Dr. Hassan, “Dr. Suat Günsel sanata yeni ivmeler kazandırarak toplumsal ve siyasal hayatımız ile tarihimize milli güzellikler katıyor” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ü sembolik ifadelerle anlatan Prof. Dr. Ümit Hassan, Dr. Küçük’ü kararlılık, liderlik, millilik, stratejiklik, ilkelilik, sevecenlik, basiret ve hekimlik sembolleri ile tanımladı. Dr. Küçük’ün, mücadelede teşkilatlı olma kararlılığını hızlandırma görevini üstlenirken, halkın direnci ve manevi gücünü de pekiştirmeyi sağladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Hassan, “Liderliği, telkin kabiliyeti, kalem gücü ve teşkilat unsurları ile heyecan, direnç yaratma ve ekip oluşturmadan geçmiştir. Milli oluş görüşü Kıbrıs Türk halkı ile birlikte ilerleyiş yanında Türkiye ile ortak zemin ve ortak hareket planı hazırlamaktan geçmiştir. Aynı zamanda Dr Küçük, Kıbrıs’ın dinamikleri ile dış dinamikleri örtüştürmeyi başarmıştır. Söz gazetesi, Halkın Sesi, KATAK, Kıbrıs Türk Halk Partisi, Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi, Kıbrıs Türk’tür sloganı ortaya koyması, “Ya taksim ya ölüm” parolası ile Milli Mücadele’de dış ve iç girişimleri birleştirmeyi başardı” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Dr. Fazıl Küçük’ün, sevecenlik ve latife severliliği ile kendine özgü şahsiyet yapısı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ümit Hassan, özverili davranarak zamanın şartlarının gereğini yerine getirme basiretini gösteren ve toplum dokusunu iyileştiren hikmet sahibi bir hekimdi ifadelerini kullandı.

Kraliçe Elizabeth’in Dr. Küçük’e hediye ettiği ve makam arabası olarak kullandığı araç, sergide yer aldı