Milli mücadele canlandırılacak

YDÜ bünyesinde bulunan Kıbrıs Milli Tarih Müzesi’nde 15 Ocak Salı günü “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” Sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından açılacak. Sergi, 14 Türki Cumhuriyet ile topluluklarında da sergilenecek

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi, 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde yer alacak olan Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele sergisinin açılışı, 15 Ocak 2019 Salı günü saat 11.00’de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi katkılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan sergide, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objeler yer alacak.

Milli Mücadele dönemlerinde yaşamış Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı fotoğrafların da yer alacağı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

PROF. DR. ALİ EFDAL ÖZKUL: “KIBRIS TÜRK MİLLİ TARİH MÜZESİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK…”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı serginin Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi envanterini zenginleştirmek için düzenlendiğini söyledi.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in öngörüsü ve vizyonuyla, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen önemli bir mihenk taşlarından birisi olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nin hayata geçirildiğini aktaran Prof. Dr. Özkul, hem gençlere hem de gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek, onların kendilerini daha iyi tanımlayabilmeleri için 2020 yılında kapılarını açacağını yineledi. Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak amacıyla ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanan ve gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşan serginin, daha sonra Türki Cumhuriyetler’de sergileneceğini aktaran Prof. Dr. Özkul, bu sayede hem Kıbrıs Türk halkının hem varoluş mücadelesini hem de kimliğini dünyayla buluşturmasını sağlayacağını belirtti.

Serginin, 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta sergileneceğini belirten Prof. Dr. Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz ettiğini, Türki Cumhuriyetler ve toplulukları ile gönül bağıyla kurulan dostluğun da pekişmesini sanat yoluyla perçinleneceğini kaydetti.

14 TÜRKÎ CUMHURİYET İLE TOPLULUKLARINDA SERGİLENECEK

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi kapsamında Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi daha sonra başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyetleri ve Gagavuzya'da da sergilenecek.