Liderimizin mücadelesi iyi bilinmeli

Dr. Küçük Vakfı’nın, Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile düzenlediği “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması ile Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri törenle takdim edildi Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük de çocukların Dr. Küçük’ün kim olduğunu, Kıbrıs Türk toplumu için ne yapmaya çalıştığını, milli mücadele yıllarında ne olduğunu iyice öğrenmelerini istedi

“Gençlere geçmişi anlatmalıyız”

Mehmet Küçük, gelecekte ülkeyi yönetecek gençlere geçmişi anlatmak gerektiğini söyledi “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması ile Dr. Fazıl Küçük şiir ve kompozisyon yarışmasının ödül töreninde konuşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük Vakfı kurucuları olarak yarışmayı düzenlemekteki amaçlarının, gelecekte ülkeyi yönetecek gençlere geçmişi anlatmak olduğunu söyledi.

Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi veren Küçük, gençlere ve topluma Dr. Fazıl Küçük’ü iyi anlatmak istediklerini vurguladı.

Çocukların Dr. Fazıl Küçük’ün kim olduğunu, ne yaptığını, Kıbrıs Türk toplumu için ne yapmaya çalıştığını, milli mücadele yıllarında ne olduğunu iyice öğrenmelerini istediklerini ifade eden Mehmet Küçük, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı kötü günleri bir daha yaşamaması için gençlerin geçmişi iyice öğrenmesi gerektiğini aktardı.

“Liderimizi iyi tanımak lazım”

“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması ile Dr. Fazıl Küçük şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri dün törenle takdim edildi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın işbirliği ile düzenlediği “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması ile Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri verildi.

Ödül töreni ve sergi, dün saat 16.30’da Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmalar, KKTC Telsim sponsorluğunda düzenlenmişti.

Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 113. yıldönümü anısına düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu ilkokullar arası resim yarışmasına 15 okuldan 444 öğrenci katıldı.

Öte yandan Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasına ortaokullardan 57, liselerden ise 19 eser katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Küçük birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için önemine işaret ederek, gençlerin Dr. Fazıl Küçük’ü yakından tanımaları için resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının çok önemli olduğunu vurguladı.



“Dr. Fazıl Küçük’ü iyi tanımak lazım. Ülkede kat ettiği yol ve O’nun verdiği mücadeleyi iyi anlamak lazım” diyen Özyiğit, ülke tarihini, sömürge döneminden ve 1970’lere nasıl gelindiğinin öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Geleceğin iyi kurgulanabilmesi için Kıbrıs Türklerinin toplum statüsüne nasıl geldiğini ve mücadelenin iyi öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Özyiğit, bu konuda bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya çalıştıklarını kaydetti.



Bakan Özyiğit, gençlerin ülkede kalması, onlara istihdam olanakları yaratılması için çok büyük bir uğraş verdiklerini ifade ederek, eğitimi yeniden yapılandırırken toplumsal değerlere de sahip çıkıldığını belirtti.

Bakan Özyiğit, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı.



