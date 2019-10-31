Liderimizin anısına para basıldı

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına “0” Euro anı parası basıldı. Anı parası yarın Dr. Küçük Müzesi’nde tanıtılacak

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası, yarın Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde saat 12.00’de tanıtılacak.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, basımı gerçekleştirilen anı parasıyla ölümsüzleştiriliyor. Basımı yapılan “0” Euro üzerine Dr. Küçük portresi ile bir ilk gerçekleştiriliyor” denildi.

“Dünyada son yıllarda birçok ülkenin tanınmış kişilerini ölümsüzleştirerek turizm amaçlı olarak ülkenin tanıtımını ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla bastırılan anı paralarına ülkemizin Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de portresinin olduğu anı parası da eklendi.

Daha önce Almanya’nın en çok bilinen isimlerinden olan Karl Marx, Venezüella’dan Che Guevara’nın, Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet’in ve Atatürk’ün anı parasının basımının yapıldığı son olarak ise 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına bastırılan hatıra Euro’da ise kalpaklı Atatürk fotoğrafı ve Bandırma Vapuru’nun görseli yer almıştı. Türkiye’de anı paraları ile ilgili proje sorumluluğunu Numismat (para koleksiyoneri) Özgür Honça yapıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

“Dünyada şu anda basılan anı paraları “0” Euro olarak basılıyor ve bu anı paralarının tasarımı ise Hollandalı Christian Petermann tarafından yapılıyor. Bu anı paraları, Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı gerçek Euro kağıtlarına basılıyor ve daha sonra lisans sahibi kişi veya kurumlara gönderiliyor.

10 bin adet basımı yapılan “0” Euro Dr. Küçük anı parasının bir kısmı, Dr. Küçük Vakfı aracılığı ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde isteğe göre banknot veya zarf içinde satışı yapılacak.”