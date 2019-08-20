 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
12 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
45 0
 
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
15 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
33 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
163 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
23 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
17 0
banner82

Kendi anlatımı ile "Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” Kitabı yayınlandı

banner27

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” adlı bir kitap yayınladı.

Kendi anlatımı ile "Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” Kitabı yayınlandı
banner267

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yayınladığı “Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” adlı kitap yayınlandı.

Kitap, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğumundan öğrencilik yıllarına, doktorluğa başlamasından gazeteciliğe, siyasi parti kurma çalışmalarından, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile Cumhurbaşkan Muavinliği seçilmesine ve emekliliğine kadar aldığı görevler ile ölümüne kadar olan süreçte yaşam hikayesini konu alıyor.

Akile Ruh Ekizoğlu ve Nihat Ekizoğlu’nun hazırladığı ve Altay Sayıl’ın danışmanlığını yaptığı kitap 166 sayfadan oluşuyor.

  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.