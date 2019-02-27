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“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” yarışması düzenleniyor

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 113. yıldönümü sebebiyle “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor.

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“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” yarışması düzenleniyor
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İlköğretim Dairesi’yle işbirliği içerisinde düzenlenecek yarışmaya 4. ve 5. sınıf öğrencileri katılabilecek. 5 kişilik jürinin ödül alanları belirleyeceği yarışmada, dereceye girenlerin yanı sıra Mansiyon ve Dr. Küçük Vakfı Özel Ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak için şartname, başvuru tarihleri ve formu Dr.Fazıl Küçük Müzesi facebook sayfasından temin edilebilir. Daha fazla bilgi Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın 22 86 687 – 22 87 181 numaralı telefonlarından alınabilir.

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