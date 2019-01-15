Her gün daha çok özlüyoruz

Kıbrıs Türk halkı olarak 35 yıl önce yitirdiğimiz liderimiz Dr. Küçük’ü bugün bir kez daha sevgi saygı ve özlemle anıyoruz

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 35’inci ölüm yıldönümü olan bugün tören ve etkinliklerle anılacak.

Dr. Fazıl Küçük, için düzenlenecek tören, anıt mezarının bulunduğu Anıttepe’de saat 10.27’de yer alacak. Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.

Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilecek. Törende anıt özel defteri de imzalanacak.

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek.

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yapacak.

Etkinlikte Lefkoşa Türk Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak.

Halkın Sesi Gazetesi önünden saat 09.30’da başlayacak anı koşusu da saat 10.25’te Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarının önünde sona erecek.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde yer alacak olan Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele sergisinin açılışı, bugün saat 11.00’de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak.