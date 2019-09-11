HALKIN SESİ arşivi, Milli Arşiv’in korumasında

942’den beri yayımlanan HALKIN SESİ Gazetesi’nin arşivi, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ne korunma maksadı ile emanete verildi

Kıbrıs Türk basınının yayınını sürdüren en eski gazetesi olan HALKIN SESİ’nin arşivi Milli Arşiv’e veriliyor.

Bu çerçevede Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında, HALKIN SESİ gazetesi arşiviyle ilgili protokol imzalandı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Mehmet Küçük ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi adına Daire Müdürü Ejdan Sadrazam’ın dün imzaladığı protokol, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na ait halen Haspolat deposunda muhafaza edilen HALKIN SESİ arşivinin Milli Arşiv’e verilmesini içeriyor.

Kaba tasnifi yapılarak Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne verilecek gazete ve fotoğrafların birer kopyası, sayısallaştırılarak vakfa verilecek. Milli Arşiv’deki malzeme, arşiv kuralları çerçevesinde araştırmacıların hizmetine açılacak.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, arşivi fon için ayrılmış özel bölümde muhafaza altına alacak.

HALKIN SESİ Fonu, arşiv kuralları çerçevesinde araştırmacıların yararlanmasına sunulabilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, araştırmacıların en fazla başvurduğu kaynaklardan biri olan HALKIN SESİ’nin arşivini emanet altına alırken, bir yandan da araştırmacıların hizmetine sunmanın büyük bir gurur ve onur vesilesi olacağını söyledi.

“Milli Arşiv olarak bunu korumak için tüm teknik kapasitemizi kullanıp en iyi şekilde muhafaza edeceğiz” diyen Sadrazam, bu protokolü imzalamaktan gurur ve onur duyduğunu vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Küçük de yaptığı konuşmada, protokol sayesinde HALKIN SESİ Gazetesi’nin arşivinin Milli Arşiv’e geleceğini ve burada arşivin hem bakımının yapılacağını hem de koruma altına alınacağını söyledi.

Mehmet Küçük, Vakıf Yönetim Kurulu olarak bu konuya çok önem verdiklerini söyleyerek şöyle dedi:

“HALKIN SESİ Gazetesi sıradan bir gazete değildir. HALKIN SESİ, milli davamızda ve özgürlük mücadelesiyle doğan ve halen ayni çizgide mücadelesine devam eden bir gazetedir. Dolayısıyla biz gazetemize mücahit olarak bakıyor ve bunu milli davanın başından beri süregelen bir gazete olarak görüyoruz. HALKIN SESİ’nin birkaç yıllık mücahitlik değil 77 yıllık mücahitlik yaptığına inanıyoruz.”

HALKIN SESİ’nin 77 yıldır ilkelerinden hiç sapmadan yayınlarına devam ettiğini söyleyen Mehmet Küçük, “Bu arşivi yaratanlarda 1 veya 2 kişinin değil yüzlerce kişinin alın teri ve emeği vardır. Onları da buradan saygı, minnet ve rahmetle anarım.” diye konuştu.

Bu arşivin Kıbrıs Türkünün tarihi niteliğini taşıyan çok değerli evraklar olduğunu vurgulayan Küçük, “Eminim ki sizler bunun bilinciyle bu değerli arşivi gelecek nesillere aktarmak için elinizden geleni yapacaksınız” dedi.

Mehmet Küçük, Ejdan Sadrazam’a Dr. Küçük portresi hediye etti

Protokole, Mehmet Küçük ve Ejdan Sadrazam imza attı





Dr. Fazıl Küçük Vakfı heyeti ve Milli Arşiv Dairesi ekibi bir arada