“Halkımız, Dr. Fazıl Küçük Sergisi’ni izlemeli”

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, YDÜ’de yer alan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi herkesin izlemesi gerektiğine dikkat çekti

Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi gezen Dr. Sibel Siber'e, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul eşlik ederek, sergide yer alan eserler ve Dr. Fazıl Küçük'ün silikondan yapılan heykeli hakkında bilgiler aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nin çok önemli bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirten Dr. Sibel Siber, “Tüm emeği geçenleri gönülden kutlarım. Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi’nde değerli sanatçılarımızın eserlerini büyük bir beğeni ile izledim. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün toplumla bütünleşerek verdiği mücadele yılları, direnişimiz, sanatçı gözüyle ve duyarlılığıyla çok güzel bir şekilde anlatıldı” dedi.

Toplumsal belleğin önemine vurgu yapan Dr. Siber, geçmişini unutan toplumların geleceğini sağlam temellere oturtamadığını, müzeler ve sergilerin halkımızın hem kültürüne hem sanatına, kısacası yumuşak gücüne katkı yaptığını belirtti.

Hazırlanan sergide, Dr. Fazıl Küçük’ün mütevazi kişiliği ile her zaman her koşulda toplumunun yanında olması, varlık mücadelesi veren toplumun mücadele ruhunu canlı tutarak verdiği güven ve moral, toplumun ona duyduğu sevginin bir ifadesi olarak omuzlarda taşınmasının çok güzel anlatıldığını ifade eden Dr. Sibel Siber, sanatçılarımızın eserlerini izlerken duygulanmamak mümkün değil. Halkımızın sergiyi izlemelerini özellikle tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.