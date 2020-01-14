Güzelyurtlu çocuklar Dr. Küçük’ü tanıdı

Güzelyurt Barış İlkokulu ile Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda Dr. Fazıl Küçük’ün hayatı ile ilgili sunum yapılarak, öğrencilerin Dr. Küçük’ü yakından tanımaları sağlandı

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Haftası kapsamında geçtiğimiz hafta Cuma günü Güzelyurt bölgesinin iki güzide okulu Güzelyurt Barış İlkokulu ile Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda Dr. Fazıl Küçük’ün hayatı ile ilgili sunum yapıldı.

Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Mehmet Küçük ile ‘Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ kitabı yazarları Akile Ruh ve Nihat Ekizoğlu ile Dr. Küçük Müzesi çalışanı Fatoş Kızılyürek’in katıldığı etkinlikler oldukça keyifli ve bilgilendirici geçti.

Önce Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda yapılan sunumda gerek Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıları gerekse kitabın yazarlarının görüşleri öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilirken, sunum sonunda Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdür Muavini Ayşe Ertürk Şan tarafından birer buket çiçek takdimi yapıldı. Şan, yoğun bir o kadar da anlamlı günlerden birini yaşadıklarını belirterek sunumları için teşekkür etti.

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’ndaki sunum sonrasında Güzelyurt Barış İlkokulu’nda da Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını anlatan sunumlar yapılırken, Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de öğrencilerden gelen soruları cevaplayarak öğrencileri bilgilendirdiler.

Buradaki etkinlik sonunda da Güzelyurt Barış İlkokulu Müdürü Gökçen Kubilay tarafından çiçek takdimi yapılırken, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını en yakından dinlemenin çok keyifli ve yararlı olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan Dr. Fazıl Küçük Vakfı ‘Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları’ kitabı her iki okuldaki öğretmenlerin tümüne imzalanarak hediye edildi.