Fotoğraflarla Dr. Küçük

Dr. Küçük, köy ziyaretlerinde halkın şikayetlerini kadın – erkek fark etmeksizin dinlerdi
Dr. Küçük herkesi dinler onlarla sohbet ederdi
Çiftçiyle birlikte çalışırdı. Bu fotoğrafta Dr. Küçük Gönyeli’de traktör kullanırken görülüyor
Gazetesinde çalışanlarla birlikte sohbet eder, onların düşüncelerini öğrenirdi
Dr. Küçük, ülkemizde bir döneme damga vuran Lefkoşa’daki Saray Otel’in inşaatında hem işçi hem işverenle konuşarak bilgi alırken
Savaş yıllarında dağdaki askerlerimizi mevzilerinde ziyaret ederek onlarla konuşan Dr. Küçük onlara moral verirdi
Dr. Fazıl Küçük hayvanları sever onlarla insanlarla ilgilendiği gibi ilgilenirdi