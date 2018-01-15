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Fotoğraflarla Dr. Küçük

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Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün en belirgin özelliklerinden biri halkını sevmesi onlarla birlikte sohbet etmekten büyük keyif almasıydı.

Fotoğraflarla Dr. Küçük

Dr. Küçük, köy ziyaretlerinde halkın şikayetlerini kadın – erkek fark etmeksizin dinlerdi 

Dr. Küçük herkesi dinler onlarla sohbet ederdi

Çiftçiyle birlikte çalışırdı. Bu fotoğrafta Dr. Küçük Gönyeli’de traktör kullanırken görülüyor

 

Gazetesinde çalışanlarla birlikte sohbet eder, onların düşüncelerini öğrenirdi

Dr. Küçük, ülkemizde bir döneme damga vuran Lefkoşa’daki Saray Otel’in inşaatında hem işçi hem işverenle konuşarak bilgi alırken

 

Savaş yıllarında dağdaki askerlerimizi mevzilerinde ziyaret ederek onlarla konuşan Dr. Küçük onlara moral verirdi

Dr. Fazıl Küçük hayvanları sever onlarla insanlarla ilgilendiği gibi ilgilenirdi

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