Ferda Cambaz’ın kaleminden Dr. Küçük

Siyah beyaz zamanlarda bir hasır sandalyecik şakalar anılar....Sevgili Doktorumuz Dr. Fazıl Küçük...



Sündurmedeki aynalı dar dolapcığında sadece "kıravatları" vardı. Şimdi müzenin girişi olan sündurmeden girilen soldaki ilk oda onundu.

Sündurmeye gidip de, "kıravatlarından" bir tanesini taktığında anlardım...Gene resmi bir şeyler oluyor diye. Ya Gazetemize ziyaretine gelecek olanlar var, ya da gidilecek birileri...Ne kadar meraklıydı kıyafetine protokola yani, şimdi aklıma geldikçe daha iyi anlarım...

Meraklıydı soydaşlarımıza insanlarına...Çok severdi, kalabalıkta olmayı da çok severdi. Başkalarına "azizim", bana hep "şeker gızım" diye başlardı konuşmaya. Çok şevkatli sevgi dolu...

***Cumhurbaskanı Muavinliği Kıbrıs Cumhuriyeti zamanından kalma odasındaki-Birleşmiş Milletler ile Güney Kıbrıs ile olan direk hattını-eski model telefonunu hep merak ederdim."Bu kaldı" demişti. Seneler sonra Bakanlıkta 'BM ilişkilerde' öyle bir hatta her konuştuğumda, hep onu hatırlardım.Gene seneler sonra, bir gün akşam üstüne doğru Müdürümüz Oktay Bey Lefkoşa'da Başbakanlık binasından Dişişleri'ne heyecanla gelip bana şunları söyledi: "Henüz Bakanlar Kurulu karar aldı artık resmi olarak Kıbrıs Türk Halkı'nın Varoluş Mücadelesi Lideri olarak yazılacak anılacak "dedi. Doktorumuzun haberini yaptım hep yazdım...

***Gazetemiz çalışanlarına her gün mecburi yoğurt yedirirdi, çünkü Gazetemiz ofset değildi kurşunla basılırdı. Daha sonra gazetemizde Kırk İkinci kuruluş yıldönümünde yani 14 Mart, 1984'de Mehmet Akay Fazil Küçük'ün çok büyük çalışması ile ofsete geçildi tabii.

Çalışanlarını hakikaten "gözeklerdi" çok severdi...Lefkoşa Girne Caddesi'ni Lefkoşa sokaklarını hasir sandalyecigini de...

*** Lefkoşa.Girne kapisi'ndan Sarayönü'ne doğru giderken dümdüz devam. Tekke Bahcesi'ne dönen köşe üstünde sarıtaştan iki katli bir bina 172 numara.kapisinda da bir tabela Dr.Fazil Küçük İsviçre'den mezun.Duz ilerleyince yine 172 numara diğer kapisi Halkin Sesi Gazetesi.İlk kapının kaldırıminda hasir sandalyeciginde oturup kahvesini yudumlardi.Ya da belki Gazetemizin girişinde...sevdikleri guvendikleri şakalastiklari Dr.Fazil Küçük olacak da,etrafinda epeyi birileri olmayacak mümkün değil...

Yolun tam karşısında mini arabacığı dururdu.O zaman Lefkoşa Girne Caddesi tabii ki çift yondu.Arabalar yoktu sokaklarda, tek tük...İnsanlar bisikletlerle giderdi ya da "yayan"; mesafeler zaten kısaydı.

Velhasil,bir ses duyardim--mini arabacığında, karşıdan U dönüşü yapar, bir defada dönerdi.Anlardım Süheyla Àblama yani eve gitti.

Çocuk sevgisi...Ertan Birinci ile beni Gazete'de çalıştırmasi bunun cevabidir.Ya da Halkin Sesi Gazetesi Çocuklararasi resim yarışmaları,fotograf yarismalari.Girne Kapisi'ndaki heykeli ve ona Kibris'in kir çiçeklerini veren kiz çocuğu...

Siyah beyaz zamanlarda bir hasir sandalyecik şakalar anılar...

18 Turan Sokak Lefkoşa'daki duvar komşumuz Sevgili Doktorumuz Dr.Fazil Küçük...Rahmetle sevgiyle..