Dr. Küçük’ün silikon heykeli de sergileniyor

YDÜ’de bugün açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisinde Dr. Küçük’e ait silikon heykel ve Kraliçe Elizabeth’in Dr. Küçük’e hediye ettiği makam arabası da sergilenecek

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Millî Tarih Müzesi tarafından, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan ve açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi de Dr. Küçük’e ait hazırlanan Hiperrealist silikon heykel de sergilenecek.

Ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanarak bugün saat 11.00’de, Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilecek olan sergide, Dr. Fazıl Küçük’ün tasvir edilmiş Hiperrealist silikon heykeli, Kraliçe Elizabeth’in Dr. Küçük’e hediye ettiği ve cumhurbaşkanı muavini iken makam arabası olarak kullandığı Austin Princess marka araba eşliğinde sergilenecek.

Kıbrıs’ta ilk kez kullanılan hiperrealist silikon tekniği ile Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 1960 yıllarına ait portre resminden esinlenerek adına yapılan heykel, bire bir boy ve vücut yapısına göre 168+69+65cm ölçülerinde tasvir edildi. Yüz, el ve saçlarında gerçek saçlarla kıllandırma tekniği kullanılan heykelde protez göz kullanıldı. Özel bir teknikle makyajlandırılan heykel Dr. Küçük’e ait orijinal kıyafetler giydirildi. Heykelin dayanıklılığını artırmak için iklim şartlarına uygun özel silikon kullanıldı.

Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele temalı sergide sergilenecek eserler arasında yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler bulunuyor.

Dr. Fazıl Küçük anısına yapılan hiperrealist silikon heykel, Kıbrıs Milli Tarih Müzesi’nde Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakmış kişilerin sergileneceği heykellerin de ilki oldu. Kıbrıs Türk toplumunun belirleyeceği Kıbrıs toplumuna yön veren, iz bırakan hâli hazırda aramızda yaşayan ve aramızdan ayrılan şahsiyetlerin heykelleri de yapılarak Kıbrıs Milli Tarih Müzesinde sergilenecek. Kıbrıs Milli Tarih Müzesinde sergilenecek olan heykelleri belirlemek için yapılan anket çalışması ise devam ediyor. Ankete www.neu.edu.tr web adresine girerek katılım yapılabiliniyor.