Dr. Küçük Vakfı ile Bahçeşehir Üniversitesi arasında iş birliği

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Dr. Fazıl küçük Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, her yıl Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından ihtiyaçlı öğrencilere verilen eğitim bursu sağlayacak.

Ayrıca üniversite ve vakıf iş birliğinde çeşitli konferanslar, seminerler, paneller ve sergiler düzenlenecek.

Protokolün imza töreninde Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Vakıf üyeleri Rifat Siber ve Nihat Ekizoğlu ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen hazır bulundu.

Törende Mehmet Küçük tarafından “Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabı ve “0” Euro Dr. Fazıl Küçük Anı parası, üniversite yetkililerine takdim edildi.