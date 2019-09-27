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Dr. Küçük ismi her zaman yaşatılacak

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Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük isminin her zaman yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı

Dr. Küçük ismi her zaman yaşatılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, yaptığı konuşmada, Vakıf olarak Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında Bakan Sucuoğlu’na  bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu  da, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk Toplumu’nda milli mücadeleyi ilk başlatan, topluma önderlik eden, Kıbrıslı Türklerin bugüne gelmesinde  önemli rolü olan bir toplum lideri olduğunun altını çizdi.

Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliği ile topluma büyük hizmetler verdiğini de belirten Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük isminin her zaman yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı.

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