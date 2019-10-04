Dr. Küçük Bursu’nu kazananlara bursları takdim edildi

Dr. Fazıl Küçük Bursu’nu hak eden öğrencilere, belgeleri törenle takdim edildi. Dr. Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Küçük, bursları alan öğrencilerin her yönleriyle topluma örnek insanlar olacağına inandığını söyledi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Dr. Küçük’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde yer etmesini sağlamak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için her yıl verdiği Dr. Fazıl Küçük Bursu’nu hak eden öğrenciler belirlenerek törenle öğrencilere bursları takdim edildi.

Burs takdim töreni, önceki gün Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde burs almaya hak kazanan öğrenciler ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin başında kısa bir konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, konuşmasına bursları almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek başladı.

Mehmet Küçük, babası Dr. Fazıl Küçük’ün özgürlük mücadelesi lideri olarak verdiği hizmetleri Müzede bulunan hayatıyla ilgili kısa bir filmde izlediklerini ancak onun yaptıklarının kısa bir filme sığmayacağını belirtti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak son yıllarda vermeye başladıkları Dr. Fazıl Küçük Bursu’yla amaçladıklarının burs alan öğrencilerin başarılı bir birey olarak onları topluma kazandırmak olduğunu söyleyen Mehmet Küçük, bursları alan öğrencilerin öğrenim hayatlarının sonunda her yönleriyle topluma örnek insanlar olacağına inandıklarını vurguladı.

Bursların gelecek yıllarda da sürmesi ve daha da artması için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Küçük “Bu bursları alan öğrencilerimiz umarız Dr. Küçük’ün adına yakışır şekilde öğrenim hayatlarını sürdürecekler ve ülkemize faydalı işler yapacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Küçük’ün konuşmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler bursları Vakıf Yönetim Kurulu’ndan etkinliğe katılan Mehmet Küçük, Ali Erdal Osmanlar, Mehmet Aldemir, Bilge Küçük ve Nihat Ekizoğlu tarafından takdim edildi.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler şunlar:

Hasan Mazi (DAÜ)

Zehra Kızıl(DAÜ)

Hüseyin Öksüzoğlu (DAÜ)

Doğukan Külahlılar (UKÜ)

Pelin Kaya (UKÜ)

Serat Özcevher (UKÜ)

Melis Toluk (UKÜ)

Sedef Altunbilek (LAÜ)